Пропагандист потерял сознание

Топ-пропагандист РФ Антон Красовский, который призывал убивать украинских детей, внезапно слег в больницу. По предварительным данным, это могло быть покушение на убийство.

Об этом пишет Kyiv Post. По словам самого пропагандиста, в начале недели у него резко скрутило живот, начало тошнить, а потом он потерял сознание. Сейчас он находится в больнице и "постепенно приходит в себя".

Впрочем, как пишут журналисты, якобы на самом деле эти слова не соответствуют действительности. Ссылаясь на источники в ГУР, издание сообщает, что состояние Красовского "продолжает ухудшаться", а "вероятно, последние сообщения в сети писал уже не сам пропагандист".

Также в ГУР рассказали и о причинах резкого ухудшения самочувствия преступника. По информации источника Kyiv Post в разведывательном управлении, это было отравление.

Также стоит отметить, что Красовский является достаточно одиозным персонажем. Он является "журналистом" (пропагандистом — Ред) и бывшим директором российского канала Russia Today. В октябре 2022 года, выступая в эфире, Красовский призвал к геноциду украинских детей за их антироссийские взгляды.

"Топить надо было таких в Тисине, там, где плывет утка, топить этих детей, топить. Это наш метод. Вот сказал, что москали оккупировали — и сразу бросаешь в реку с буйным течением", — сказал тогда Красовский.

Позже ведущий также призвал сжигать детей в "еловых домах" в Карпатах.

Когда его бредни вызвали широкий резонанс даже в пропагандистском издании RT решили от него открестится. А позже в СБУ сообщили ему подозрение за призывы к геноциду.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии нашли мертвым бывшего украинского депутата-предателя Украины от ОПЗЖ Илью Киву.