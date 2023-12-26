В российском Ейске тревожно: в городе грохот, а над ним ракеты (видео)

Официальные заявления РФ уже традиционные

Вечер, 26 декабря, начался в российском Ейске с воздушной тревоги. В городе громыхают взрывы.

Об этом сообщают местные паблики. Также уже появляются видео с места событий.

По их данным, местные жители могли слышать мощный грохот в разных уголках своего города. Также авторы постов сообщают о работе ПВО, что подтверждается соответствующими видео. Успешна ли она для россиян — пока неизвестно. На кадрах видно, как над городом летают ракеты.

Несмотря на это местные власти заявляют, что взрывы якобы "учебные".

Впрочем, стоит отметить, что такие заявления не являются удивительными для страны, которая назвала полное уничтожение своего десантного корабля с последующим его превращением в небольшую горстку металлолома "повреждением".

К слову, 25 декабря в Ейске также был замечен сильный грохот, а после него в небо поднялся дым. Местные не исключали падение самолета.

Для справки: в Ейске расположен крупный аэродром совместного базирования. Его оператор — ВМФ РФ.

Напомним, ранее мы писали о том, как выглядит оккупированная Феодосия после мощнейшего взрыва в порту.

Также мы сообщали о том, сколько больших десантных кораблей осталось у россиян в Черном море после уничтожения "Новочеркасска". В одном из флотов уцелевших суден почти не осталось.