Укр

Лукашенко распорядился выдать оружие не только военным: подробности

Автор
Елена Волкова Елена Волкова
Дата публикации
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Автор
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Лукашенко говорит, что в случае войны сотрудники МЧС будут не только пожары тушить Новость обновлена 07 февраля 2022, 11:32
Лукашенко говорит, что в случае войны сотрудники МЧС будут не только пожары тушить

Диктатор считает, что спасатели отныне должны быть подготовлены наравне с солдатами и уметь стрелять из гранатометов

В Беларуси, где призвали разнести Киев ядерными ракетами, хотят вооружить спасателей, приравнивая их к военным.

О том, что сотрудники МЧС возьмут в руки оружие, заявил провозглашенный президент страны Александр Лукашенко, которого цитирует местное агентство "БЕЛТА".

Назвав спасателей крепкими ребятами, диктатор анонсировал их объединение с силовым блоком. Отныне сотрудники МЧС будут носить огнестрельное оружие и должны быть подготовленными наравне с солдатами и полицейскими. И если случится война, продолжает Лукашенко, спасатели будут "не только пожар тушить".

"Для этого надо владеть оружием. Каким? Пистолеты, автоматы, пулеметы, гранатометы, или мы их будем вооружать еще и какой-то техникой? Думаю, да. И этот актив будет, серьезный актив, и подспорье для нашей армии на случай, если вдруг", — заявил Лукашенко.

Напомним, непризнанный мировым сообществом президент Беларуси дал свой прогноз относительно будущего состава "союзного государства" и считает, что в нем будет и Украина.

Кроме того, Лукашенко высказывал мнение, что в случае начала полномасштабного военного вторжения России в Украину ВСУ будут разбиты "за 3-4 дня" и намекал на то, что Беларусь в этом случае тоже "не останется в стороне".

Теги:
#Беларусь #Оружие #Спасатели #Александр Лукашенко
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