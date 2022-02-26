Укр

Готовится к вторжению? Лукашенко призвал в армию военнослужащих запаса

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Вооруженные силы Беларуси Новость обновлена 26 февраля 2022, 23:16
Вооруженные силы Беларуси

Лукашенко призвал в армию зачисленных в запас

Оказывающий поддержку российским войскам в нападении на Украину непризнанный международным сообществом президентом Беларуси Александр Лукашенко издал указ о призыве офицеров запаса на военную службу.

Соответствующий указ датирован еще днем вторжения российских войск в Украину — 24 февраля.

Документом предусмотрен призыв в 2022 году в Вооруженные силы Беларуси до 150 граждан мужского пола в возрасте до 27 лет, прошедших обучение по соответствующим программам подготовки офицеров запаса на военных кафедрах или факультетах, имеющих воинское звание офицера и зачисленных в запас.

При этом в сообщении отдельно подчеркивается, что "мероприятия, предусмотренные указом, проводятся Вооруженными Силами Беларуси ежегодно на плановой основе и не связаны с обстановкой в регионе".

Вместе с тем глава украинской парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в субботу, 26 февраля, выразил мнение, что в армию Беларуси призывают всех ранее отслуживших.

"Сейчас в Беларуси вызывают всех служивших из запасов. У меня два бывших работают им пришли повестки", — написал он на своей странице в соцсети Фейсбук.

В связи с этим Арахамия отметил: "Выглядит как еще один фронт сверху" и выразил мнение, что нужно предупредить белорусов о последствиях.

Насколько высок риск вторжения в Украину еще и белорусских войск говорить сложно, однако в субботу вечером появилась информация, что с Лукашенко почти полтора часа вел переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Как сообщает близкий к администрации Лукашенко телеграм-канал "Пул первого", "все вопросы продолжавшегося порядка часа и 20-ти минут разговора касались российско-украинского конфликта".

"Обсудили стороны позицию Беларуси и вовлеченность в этот конфликт.

Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России.

Еще одна тема касалась вооружений, в том числе речь шла о ядерном оружии и возможном размещении его в Беларуси. В ответ на данный вопрос президент Беларуси отреагировал замечанием: "фейк", отметив, что "если народ Беларуси не будут душить, не только о ядерном — и об обычном оружии речи быть не может".

В разрезе обсуждения вопроса переговоров о мире Александр Лукашенко высказал свою позицию "в любое время, в любом месте — в Беларуси", — говорится в сообщении.

В настоящее время еще нет информации о состоявшемся разговоре от Елисейского дворца, следовательно, какие месседжи хотел донести Макрон Лукашенко остается неясным..

Как сообщалось, сразу после начала российского вторжения в Украину Беларусь прекратила отгрузку топлива в Украину.

Теги:
#Беларусь #Армия #Война #Александр Лукашенко #Призыв #Офицеры запаса
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