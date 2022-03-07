Люди не хотят воевать: в Беларуси боятся объявлять приказ о войне против Украины

Александр Лукашенко боится отдавать приказ.

Белорусские солдаты не понимают, зачем им воевать в Украине и против участия их страны в этом. Более того, военное руководство боится объявлять приказ о войне против Украины.

Об этом рассказал заместитель директора телеканала "Белсат" Алексей Дикавицкий в эфире телеканала "Рада".

По его словам, Лукашенко не руководил бы Беларусью, если бы не помощь Кремля, за которую сейчас приходится платить.

"Белорусское командование, возможно, боится давать такой приказ, потому что это масса вооруженных людей и неизвестно, что они сделают", – отметил он.

В доказательство своих слов он привел пример, что в Беларуси вышли на улицы несколько тысяч человек, несмотря на терроры и массу политзаключенных, не боялись говорить "Слава Украине! Нет войне!".

"Мне кажется даже если такой приказ появится, то последствия этого могут быть очень непредсказуемыми. Люди не хотят воевать", — добавил Дикавицкий.

Напомним, что после полномасштабного вторжения россии в Украину, через несколько дней в сети появилась информация о том, что в Беларуси формируются подразделения для участия в войне на стороне россии.

2 марта белорусские войска уже привели в боевую готовность и максимально приблизили к украинской границе. Из Беларуси по территории Украины были выпущены более 70 ракет.

Отметим, что на Волыни задержали десантника из Беларуси, который перешел на украинскую сторону и рассказал, что война с Украиной — самая обсуждаемая тема среди военнослужащих Беларуси. Они не хотят воевать за президентов РФ и Беларуси.