Помощь Украине: беларусы начали уничтожать свое ж/д-оборудование

Теперь работа железнодорожного транспорта на одном из участков временно приостановлена

В беларуси на перегоне "Фариново-Загатье" железнодорожники уничтожили релейный шкаф СЦБ (комплекс технических средств, с помощью которых обеспечивается необходимая пропускная способность участков железных дорог и безопасное движение поездов.)

Указанную информацию в среду, 16 марта, сообщил глава АО "Укрзализныця" Александр Камышин, — передает "Украина 24".

Белорусы уничтожают железнодорожное оборудование на перегоне Фариново-Загатье

Также отмечается, что ночью 16 марта около полуночи на территории Витебского отделения белорусской железной дороги работники сожгли релейный шкаф СЦБ, в результате чего светофоры и стрелочные переводы на указанном участке перешли в неисправное состояние.

"Я благодарен белорусским железнодорожникам за то, что вы делаете", – написал слова благодарности белорусам Камышин.

Ранее "Телеграф" сообщал, что на украинских путях находятся примерно 15 тысяч вагонов, принадлежащих 250 российским компаниям, поэтому руководство "Укрзализныци", согласно действующему украинскому законодательству, решило присвоить вагоны рф и запустить их в работу для дальнейшего развития украинской экономики.