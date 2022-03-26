В Беларуси указали на хитрость Лукашенко из-за войны в Украине

Белорусский лидер выбрал тактику, которая может быть выгодна Украине

Белорусы с первых дней войны в Украине участвуют в боевых действиях, как со стороны так называемой "ЛДНР", так и на стороне украинцев, однако официально вмешиваться в боевые действия, которые российская федерация развернула на украинских территориях, не будут.

Надежный источник новостей о войне – подпишись на наш Telegram

Об этом управляющий партнер Digital Finger и белорусский политический консультант Александр Колтунов рассказал в разговоре с корреспондентом "Телеграфа", комментируя вопросы вероятного нападения войск Беларуси на Украину.

"Тут я все таки стою на стороне слов Лукашенко о том, что вооружённые силы Беларуси не будут участвовать в войне. Так-то белорусы участвуют в боевых действиях, как со стороны так называемой "ЛДНР", так и со стороны Украины, в рядах ВСУ также есть добровольцы. Но у меня есть причины быть уверенным, что официального вмешательства не произойдёт. Лукашенко неоднократно заявлял, что он может стоять только между (россиянами и украинцами). Проблема может быть, если официально хоть один польский солдат пересечёт границу с Украиной, даже в качестве миротворцев, и вот тогда белорусы уже точно могут и сами перейти границу (с Украиной — ред.), – заявил специалист.

По словам Колтунова, в ситуации, что сложилась на сегодняшний день, есть еще один важный момент, который не стоит упускать из виду — Беларусь является единственной "переговорной площадкой" по боевым действиям в Украине.

По мнению эксперта, самопровозглашенный президент республики Лукашенко не планирует предоставлять возможность россиянам уменьшить свою субъектность, даже учитывая ее несущественную значимость, ведь потерять статус "переговорной площадки" для непризнанного лидера будет крайне болезненным последствием. А лишиться ее он может только в том случае, если белорусские войска полноценно вторгнутся на украинские территории.

"Исходя из этих факторов, в полномасштабное вторжение из Беларуси я не верю", — подчеркнул Колтунов.

Что касается последних событий, которые четко дают понять, что Путин всеми возможными способами пытается официально вовлечь Лукашенко в войну с Украиной, совершая определенные провокации, лидер РБ и дальше продолжает сопротивляться. Но вопрос здесь не в его субъективности.

"Когда в 2015 году были подписаны Минские соглашения, Лукашенко был нерукопожатный. Но в связи с этим событием, к нему приехали и Олланд, и Меркель. И он автоматически перестал быть главным диктатором и абсолютным злом. То же и сейчас. Ему почти забыли выборы, Тихановскую. И это для него спасение. Потому что белорусов, в отличие от россиян, не обложили санкциями. Для Беларуси нынешние санкции — как укус комара. Вот если бы они были серьёзней, то я не уверен, что это Союзное государство — Беларусь и Россия, выстояло бы. Хотя многие понимают, что продавая в Беларусь, ты продаёшь в Россию. Но бизнес до ужаса циничен.", — подчеркнул политический консультант.

Колтунов убежден, что Запад фактически оставляет для непризнанного миром Лукашенко открытую дверь, который это крайне четко осознает, ведь имеет 27-летний опыт у власти. Кроме этого, белорусский президент понимает, что сейчас для Европы он не худший диктатор, хотя и приперт россией к стене. С Европой у него получился своеобразный "обмен", благодаря которому тема выборов в 2020 году может быть закрыта для него, как минимум до 2025 года.

Более подробно ознакомиться с позицией специалиста по поводу серьезности западных санкций и мнений о партизанском движении в Беларуси можно в материале "Телеграфа": "Лукашенко не хочет вводить войска в Украину и уже договорился с Западом, — политконсультант из Беларуси".