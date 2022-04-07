След россии? В Беларуси обсуждают загадочную гибель кгб-шника

Пока официальной информации о смерти представителя ведомства нет

В Мозыре трагически погиб подполковник Комитета государственной безопасности. Согласно предварительным сведениям, сотрудник ведомства подорвался на мине недалеко от украинской границы.

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Как пишет издание "Радио Свобода", 5 апреля на одной из улиц белорусского города Мозырь представители правоохранительных органов перекрыли дорогу рядом с домами, где расположено здание здешнего Комитета государственной безопасности. В то же время, от ворот выехал ритуальный микроавтобус, а за ним "люди в гражданском", а также военнослужащие.

Кроме того, информация о гибели полковника начала распространяться и в белорусских Telegram-каналах.

Согласно сведениям, которые удалось установить изданию, в Мозыре ритуальная маршрутка действительно выезжала со двора здания, где расположен Мозырьский городской отдел КГБ Гомельской области. За ритуальным микроавтобусом следовали люди в штатском, а за ними – мужчины в военной форме. Недалеко стоял припаркованный на обочине автомобиль марки Toyota с буквой "V" на борту (именно этот символ является одним из опознавательных знаков, используемых российскими военными во время войны в Украине).

Помимо этого, проверенные источники "Свободы" отмечают, что 5 апреля в Мозыре похоронили сотрудника местного КГБ подполковник Андрея Р.

По предварительным сведениям, такое лицо действительно находилось на службе в ведомстве. В 2018 году он даже был отмечен наградой от власти Мозыря в честь празднования 100-летия вооруженных сил.

Другой источник портала также рассказал, что УАЗ, в котором находился полковник, взорвался на мине в зоне отселения, недалеко от села Белая Сорока в Наравлянском районе.

Отметка на карте, где произошел подрыв

"Это белорусская территория, откуда мины? Но есть информация, что водителя просто разорвало в клочья. После этого местность обыскали и обнаружили еще десять мин. Откуда они взялись, неизвестно", – говорится в тексте сообщения источника.

Следует отметить, что по состоянию на сегодняшний день официальной информации о гибели представителя КГБ пока нет. Что касается белорусских государственных медиа, то некрологов они тоже не публиковали.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, несмотря на заявления российского правительства о том, что их "спецоперация" идет по плану и потерь практически нет, Беларусь становится "трупохранилищем" для российских солдат.