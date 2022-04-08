Лукашенко сильно удивил списком недружественных стран

В "черный список" вошли члены ЕС, США, Канада и Австралия.

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко утвердил список государств, совершающих "недружественные действия в отношении республики".

Об этом сообщает белорусский портал pravo.by.

Список опубликовали 8 апреля на Национальном интернет-портале. В "черный список вошли 12 стран и весь Европейский союз. Но Украину не назвали "недружественной".

Стоит отметить, что с территории Беларуси регулярно запускаются ракеты по объектам военной и гражданской инфраструктуры на территории Украины. По данным Генштаба, сохраняется высокая вероятность привлечения белорусских сил к войне.

Ранее лукашенко заявил, что провел "спецоперацию" в Украине. Кроме того, лукашенко потребовал учесть позицию Беларуси на мирных переговорах россия-Украина. "Эта война за забором нашей страны и она серьезнейшим образом влияет на ситуацию в Беларуси, поэтому никаких сепаратных, за спиной Беларуси договоренностей быть не может", — заявил он.

А после того как, россия напала на Украину Лукашенко выдал заявление о том, что Украина якобы готовила нападение на его страну, которое должно было произойти спустя 6 часов после начала вторжения россии.