Укр

"Я ошиблась": российская пропагандистка "раскаялась" и стала посмешищем в сети

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Автор
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Екатерина Винокурова Новость обновлена 13 апреля 2022, 16:58
Екатерина Винокурова

Пропагандистке не дают вернуться в журналистику.

Российская пропагандистка Екатерина Винокурова потеряла работу в RT, а затем начала слезно рассказывать о своих проблемах соцсетях. Российские оппозиционные политики лишь посмеялись над этой ситуацией.

Соответствующий пост начальник штаба Алексея Навального Леонид Волков написал на своей странице в Twitter.

"Я писала в РТ то, что считала нужным. Мне не стыдно. Ни за одно слово. Больше всего на свете я хочу снова просто писать тексты. Помогите мне. Добавлю, что я искренне верила в гуманизацию режима. Я просто ошиблась", — написала в Facebook Винокурова, которая ищет работу. Правда, "журналистке" везде отказывают из-за ее работы на пропаганду.

Волков отметил, что Винокурова получала большие деньги, работая на пропагандистском ресурсе.

"Добавлю, что мне просто очень нравилось получать 370 тысяч рублей в месяц (около 130 тысяч грн) на пропагандистской помойке и ничего не делать. И я не понимаю, что вообще пошло не так", — добавил Волков

Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин пролистал ленту Винокуровой и поделился одним из ее постом.

"Полистал ленту Винокуровой. Там потрясающие тексты: вот, например, про "несуществующую войну", которую "выдумал Байден". Есть, конечно, вселенская справедливость в том, что этот шлак с RT оказывается в итоге на помойке и всеми презираем", — написал Яшин.

Ранее сообщалось, что в россии не спешат менять Медведчука. 13 апреля стало известно, что Германия одобрила поставки тяжелого вооружения в Украину.

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#Украина #Россия #Война с Россией
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