Российские срочники гибнут в Украине: в ФСБ нечаянно выдали вранье путина

Российские срочники якобы не воюют в Украине.

В пятницу, 15 апреля, на 51-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно, что Федеральная служба безопасности (ФСБ) рф предложила увеличить выделение денежных средств на погребение и надгробия для военных.

Об этом сообщила "Русская служба BBC".

По российским законам людей, погибших от увечия или заболевания при прохождении военной службы, хоронят за счет средств федерального органа власти, в котором они служили на момент смерти.

В ФСБ хотят увеличить расходы на все ритуальные услуги для погибших российских солдат. Сообщается, что на это хотят выделять 28 178 рублей (10039 грн). В Москве и Санкт-Петербурге из-за более высоких расценок на погребение солдат хотят выделять 33 005 рублей (11759 грн). Кроме того, в ведомстве хотят увеличить затраты на гроб, венок, перевозку тела и сами похороны для контрактников до 41 196 рублей (14677 грн) и для срочников — до 33 005 рублей (11759 грн). Таким образом, в ФСБ косвенно подтвердили, что российские срочники гибнут на войне в Украине.

Примечательно, что ранее президент рф владимир путин заявлял, что срочники не участвуют в "спецоперации" в Украине, однако позже минообороны рф опровергло слова кровавого диктатора. Некоторые солдаты срочной службы рф попали в плен и дали показания.

Напомним, за время войны в Украине министерство обороны рф лишь дважды сообщало о потерях российской армии. В последний раз в ведомстве рассказали, что на 25 марта россия потеряла 1351 погибшими и 3825 ранеными. В Генштабе ВСУ 15 апреля сообщили, что россияне потеряли 20 тысяч солдат.