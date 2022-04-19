Укр

"Их место — на свалке истории": В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы Z и V

Автор
Михаил Корнилов Михаил Корнилов
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Майя Санду Новость обновлена 19 апреля 2022, 17:11
Майя Санду

Молдова выступила против символов войны.

Во вторник, 19 апреля, на 55-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Молдовы Майя Санду подписала закон, запрещающий ношение георгиевской ленты, а также публичное использование символов "V" и "Z".

Об этом сообщает официальный сайт президента Молдовы.

"Мы должны сказать твердое "Нет!" войне и ее символике. Необходимо исключить ее использование в наших сообществах. Место подобных символов — на свалке истории, рядом с другими варварскими символами разрушений и смерти. Это решение — долг передо всеми жертвами этой войны, передо всеми, кто пережил ее ужасы!", — заявила Санду на пресс-конференции сразу после подписания закона.

Добавим, что документ запрещает ношение георгиевской ленты, а также публичное использование символов "V" и "Z", которыми отмечена российская техника, участвующая в войне в Украине.

Ранее сообщалось, что Молдова отказалась вводить санкции против россии. Санду объяснила это зависимостью от Москвы в вопросе энергоресурсов.

Напомним, российский депутат предложил напасть на Молдову.

Теги:
#Молдова #Россия #Война с Россией
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