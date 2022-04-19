"Их место — на свалке истории": В Молдове запретили георгиевскую ленту и символы Z и V
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Молдова выступила против символов войны.
Во вторник, 19 апреля, на 55-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Молдовы Майя Санду подписала закон, запрещающий ношение георгиевской ленты, а также публичное использование символов "V" и "Z".
Об этом сообщает официальный сайт президента Молдовы.
"Мы должны сказать твердое "Нет!" войне и ее символике. Необходимо исключить ее использование в наших сообществах. Место подобных символов — на свалке истории, рядом с другими варварскими символами разрушений и смерти. Это решение — долг передо всеми жертвами этой войны, передо всеми, кто пережил ее ужасы!", — заявила Санду на пресс-конференции сразу после подписания закона.
Добавим, что документ запрещает ношение георгиевской ленты, а также публичное использование символов "V" и "Z", которыми отмечена российская техника, участвующая в войне в Украине.
Ранее сообщалось, что Молдова отказалась вводить санкции против россии. Санду объяснила это зависимостью от Москвы в вопросе энергоресурсов.
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