Молдову ждет "братание" россии после взрывов в Тирасполе, предупреждает Данилов

Лавров обещал "братание" Молдове и Казахстану

Российские оккупанты объявили о намерении выйти на границы Приднестровья, а уже в понедельник, 25 апреля, в Тирасполе прогремел мощный взрыв, который приняли за провокацию. После инцидента секретарь СНБО Алексей Данилов обратился к президенту Молдовы Майе Санду и предупредил ее о намерениях россиян "побрататься".

Об этом говорилось в эфире телеканала "Рада".

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По словам Данилова, десятки лет на территории непризнанного Приднестровья находятся около 1500 российских военных. При этом россия принимает непосредственное участие в модерации ситуации в так называемой "ПМР". Тем временем глава российского МИД Сергей Лавров в одном из последних своих выступлений заявил, что якобы "молдаване, как и казахи, являются братьями россиян".

Секретарь СНБО предупредил, что российские власти навязывают так называемое "братство" и Украине, однако это не мешает российским военным жестоко убивать украинцев. На фоне этого Данилов предупредил Молдову и Казахстан о последствиях "братания".

"Им нужно подготовиться к объятиям, которые всегда делают россияне. Это может начало такого братания на территории Молдовы", — резюмировал Алексей Данилов.

Напомним, что несколько дней назад появилась информация, что Россия может использовать Приднестровье для наступления на Украину. При этом власти Молдовы подчеркнули, что сохраняют нейтралитет в вопросе российско-украинской войны.