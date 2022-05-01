В Приднестровье на "майские" готовят провокации и обращение к путину: разведка о планах рф

Представители непризнанной республики якобы готовы просить Москву о защите

В сети появились снимки первой страницы экстренного выпуска газеты "Приднестровье", которая выходит на территории одноименной непризнанной республики в Молдове. Газета датирована 2 мая, и хотя сейчас на территории "ПМР" относительно спокойно, в материалах имеются сведения о "кровавых терактах" и "десятках погибших детей".

Такой информацией в воскресенье, 1 мая, поделились в пресс-службе Главного управления разведки Украины.

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"Победа будет за нами!", "Мы не дадим себя ни сломить, ни запугать!" — такими громкими заголовками пестрит показанная разведчиками газета. По информации спецслужб, экстренный выпуск отпечатали значительным тиражом, чтобы максимально быстро распространить его среди местных жителей.

Так выглядит первая страница экстренного выпуска газеты

Центральным материалом издания стало якобы "официальное" обращение жителей Приднестровья к путину. В нем рассказывается, как жители "республики" мирно сосуществуют с Молдовой и Украиной, однако злые западные веяния обрушили на "ПМР" злость ВСУ. Как итог — это просьба к лидеру Кремля разрешить местным военным участвовать в войне против Украины.

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Разведчики предполагают, что таким образом рф хотела оправдать возможную мобилизацию населения Приднестровья и привлечение ее к нынешним боевым действиям. Также Москве могло бы удастся "прикрыть" всех своих военнослужащих, которые сейчас находится на территории Приднестровья.

"Такими действиями руководство рф может готовить новый плацдарм агрессии против Украины и основание для "официальной" оккупации части территории независимой Молдовы", — отметили представители ГУР.

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Интересно, что молдовское издание NewsMaker уже вышло с материалом, в котором приводит прямую речь редактора "Приднестровья". По словам Александра Карасева, наличие подобного экстренного выпуска является фейковой информацией, а следующий выпуск газеты традиционно должен выйти 5 мая. Для примера он даже предоставил внешний вид газеты и сравнил его с "экстренным сообщением".

Напомним, ранее "Телеграфу" о возможных следующих действиях россии на территории Приднестровья подробно рассказывал военный эксперт, "киборг" Роман Костенко.

Также мы писали, какие еще документы могут указывать на подготовку к эскалации ситуации в "ПМР".