путин решил напасть на еще одну страну - The Times

Следующая цель Кремля — Молдова

Россияне после провокаций в непризнанном Приднестровье готовят нападение на Молдову.

Об этом сообщает The Times со ссылкой на источники в украинской разведке.

По информации источника, в Тирасполе (столица непризнанного Приднестровья) наблюдается большая активность на аэродроме, что является косвенным признаком готовящейся десантной операции со стороны рф. Собеседники журналистов считают, что россия планирует высадить десант в Приднестровье на транспортных самолетах Ил-76 и вертолетах. При этом авторы материала утверждают, что рф не может безопасно пролететь через Украину из-за ПВО в Одесской области. Сообщается, что десантная операция может пройти ближе к 9 мая. В этот день кровавый диктатор владимир путин может объявить о независимости Приднестровья. Также российские спецслужбы намерены расшатывать ситуацию внутри Молдовы с помощью митингов и протестов в Кишиневе.

Военные аналитики Джек Уотлинг и Ник Рейнольдс из Королевского Объединенного института оборонных исследований считают, что десантная операция в Молдове будет иметь 3 цели:

оттянуть часть украинских войск на юго-западный фронт;

остановить проевропейский курс нынешней власти в Молдавии;

напугать Запад, что поддержка Украины оружием и финансами может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, в частности, на Балканах.

"Мы считаем, что Кремль уже принял решение о нападении на Молдову. К чему приведут события в Молдове – будет решающим для нас. Если россиянам удастся захватить контроль над страной, то мы (Украина – ред.) с военной точки зрения станем более уязвимыми – это будет угроза целостности Украины. Если Россия признает независимость Приднестровья, то это будет прямая угроза и нарушение территориальной целостности Молдовы. Это будет повторение "донбасского сценария". Дальше они будут поставлять большое количество оружия, а затем захотят присоединить его к составу России", — рассказал The Times источник в украинской разведке.

Ранее в сети появилось видео обстрела "Министерства государственной безопасности" так называемой "Приднестровской молдавской республики". Украинская разведка сообщает, что на майские праздники в регионе россияне готовят провокации.