Изолируют целые регионы: в Беларуси нашли радикальный способ скрыть переброски военных рф

Украинская военная разведка узнала интересное о соседях-белорусах

Уже месяц в некоторых районах Беларуси отключают интернет, — делается это с целью сокрытия факта перемещения военных россии.

Об этом утром 2 мая рассказали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

По данным военной разведки, отключения начались с 1 апреля и продолжаются до сих пор. Абонентам мобильной связи ограничивали доступ к сети частично или полностью в масштабах целых регионов.

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По карте отключений видно, что таким образом могли пробовать закрыть коридор переброски военной техники и ограничить общение патриотично настроенных граждан.

Отключения затронули регионы в восточной и юго-восточной части Беларуси, — как раз там проходит путь в Украину.

Ни для кого не секрет, что хотя непризнанный президент Беларуси александр лукашенко до последнего заявлял, что белорусы никогда не нападут на Украину, уже множество раз россияне пускали ракеты с территории Беларуси в сторону Украины.

Как сообщал "Телеграф", все еще сохраняется риск, что Беларусь может вступить в открытую войну на стороне россии.