путин снова нагнетает: британская разведка объяснила переброски военных в Беларуси

Провокаций в сторону украинских защитников исключать нельзя

Военные учения в Беларуси, подготовка к проведению которых в мае уже началась, могут стать "прикрытием" для бесчинств российской армии в Украине. В британской разведке предполагают, что создавая дополнительное напряжение на северных границах Украины, кровавый диктатор владимир путин рассчитывает на продвижение своей армии в других регионах.

Об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании в четверг, 5 мая.

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Представители британских спецслужб подчеркивают: на данный момент угрозы от белорусских сухопутных войск, которые перемещаются по стране, для Украины не исходит. Подобные учения, которые сейчас организовываются, являются "сезонной нормой" для Минска — обычно в конце мая Беларусь заканчивает цикл зимних тренировок.

Однако в теории присутствие дополнительных вооруженных сил рядом с украинскими границами в условиях войны может добавлять больше беспокойства нашим защитникам. И именно на это способен сделать ставку лидер Кремля.

"россия, вероятно, будет пытаться увеличить угрозу, которую представляют для Украины эти учения, чтобы закрепить украинские силы на Севере", — сообщается в отчете разведки Великобритании.

В первую очередь такое поведение связано с необходимостью "отбросить" часть подразделений ВСУ с Донбасса или юга.

Сроки, когда возможны провокации или начало нагнетания обстановки, в Лондоне пока не обозначили.

Тем временем противник частично теряет позиции на южном направлении. Продолжаются ожесточенные бои за Донбасс — часть оккупантов отказывается воевать, однако оставшиеся россияне без зазрения совести "гатят" по мирному населению ракетами. Так, за последние сутки Краматорск Донецкой области подвергся серьезным обстрелам, есть пострадавшие.