лукашенко нечаянно предсказал неизбежную победу Украины (видео)

Самопровозглашенный президент беларуси александр лукашенко заявил, что невозможно победить народ, воюющий на своей земле и за свои территории.

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Об этом он сказал в понедельник, 9 мая, общаясь с журналистами о возможном нападении Польши на беларусь.

"Пусть попробуют (Польша напасть на беларусь – ред. редакцией). Мы здесь рога обламывались не таким", — прокомментировал вероятность вторжения лукашенко.

По его словам, минск обеспокоен тем, что НАТО развернули военные учения недалеко от белорусских границ, поэтому ему приходится очень внимательно следить за ситуацией, чтобы "ничего не упустить".

лукашенко подчеркнул, что повторения 1941 года он не хочет поэтому в случае нападения Польши, беларусь ответит жестко.

Также белорусский лидер добавил, что, если это произойдет (нападение Польши — ред. редакцией), он рассчитывает на помощь россии, ведь белорусская армия по сравнению с армией НАТО очень маленькая.

Он также подчеркнул, что невозможно победить народ, воюющий на своей земле, за свою территорию, за семьи и детей.

"И потом, наверное, они как-то хотят еще от Украины отвлечь и нас, и россию. Глупцы полные, которые занимаются пиаровщиной, но не знают, чем живет обычный польский, литовский, немецкий солдат. Если солдатам война не нужна, значит, ее не будет. Народ невозможно победить, который воюет на своей земле, за свою территорию", — подытожил лукашенко.

Стоит отметить, что своим высказыванием о народе, воюющем за свою землю, лукашенко фактически объяснил неизбежность победы Украины, которая уже более двух месяцев подряд неустанно отражает полномасштабное вторжение россии.

Ранее "Телеграф" сообщал, как непризнанный мировым сообществом президент беларуси лукашенко публично заявил, что совместно с кровавым диктатором россии владимиром путиным планирует возродить союзное государство по типу СССР.