Беларусь готовится вступить в войну с Украиной? Что задумал лукашенко

Беларусь начинает развертывать войска сразу на трех направлениях и призывать резервистов на военные сборы

Огромные потери которые несут оккупанты в ходе боевых действий против ВСУ, когда множество тел агрессоров просто остаются на полях боев, очевидно побудили российского диктатора владимира путина надавить на своего единственного союзника, непризнанного международным сообществом президента Беларуси александра лукашенко.

Во вторник, 10 мая, министерство обороны Беларуси заявило об угрозе для страны, что вынуждает их принять соответствующие меры, в том числе начать второй этап проверки сил быстрого реагирования.

Защита от НАТО

Разворачивание войск министр обороны Беларуси Виктор Хренин назвал "адекватными мерами на определенные угрозы, которые представляют для них учения стран НАТО "Защитник Европы" начавшиеся 1 мая".

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил – первый заместитель министра обороны Республики Беларусь генерал-майора Виктор Гулевич был более конкретен, заявив, что Беларуси угрожают с трех сторон – Польши, Прибалтики и Украины.

"Созданная Вооруженными Силами Украины группировка на Южном операционном направлении общей численностью до 20000 человек, также требует от нас реакции. С целью обеспечения безопасности Республики Беларусь на Южном направлении силы подразделений сил специальных операций развернуты на трех тактических направлениях", — акцентировал внимание на мерах против ВСУ Гулевич.

Читайте также: Категория Мир россия планировала вторжение в Беларусь и подавление протестов - появились доказательства Одним из доказательств подготовки рф к военной агрессии против белорусов является "Легенда к плану"

Для борьбы с возможным вторжением стран НАТО на северное и северно-западное направления были выдвинуты батальоно-тактические группы ВС Беларуси, поддержанные частями ПВО, артиллерии и ракетных войск.

Также как сообщает пресс-служба минобороны Беларуси на своем телеграмм-канале, с 10 мая осуществляется формирование территориальных войск Кобринского и Лидского районов, для чего осуществляется призыв на военные сборы 430 резервистов.

Или нападение на Украину – что задумал лукашенко?

По сообщениям белорусских активистов ракетные установки "Смерч" и "Точка-У" выдвинулись в сторону украино-белорусской границы, также идёт расконсервация техники и призыв резервистов в военкоматы.

На юг к границе с Украиной движутся ракетные части диктатора

Военный эксперт Олег Жданов в комментарии изданию "Страна" выразил мнение, что путин будет побуждать лукашенко ударить в направлении Луцк-Львов, чтоб перерезать поставки оружия с Запада.

"Как я понимаю, скоро снова будет встреча путина и лукашенко. Думаю, что путин снова будет пытаться заставить лукашенко, чтобы белорусская армия ударила в направлении Луцк — Львов", — приводит издание слова эксперта.

Беларусь благодаря своему положению на карте угрожает Киеву

На всем протяжении кровавой агрессии рф в Украину александр лукашенко ведет себя достаточно двойственно, разрешая использовать территорию Беларуси для агрессивных действий против нашей страны. С другой стороны, вооруженные силы Беларуси так и не были втянуты в боевые действия, формально продолжая сохранять нейтралитет.

Вместе с тем по мнению экспертов, реальный потенциал Вооруженных сил Республики Беларусь крайне низок, боеспособными могут быть лишь несколько десантно-штурмовых бригад, а моральный дух армии крайне низок.

Читайте также: Категория Новости СНГ лукашенко нечаянно предсказал неизбежную победу Украины (видео) Во время разговора с прессой белорусский лидер говорил о своих опасениях и нечаянно предсказал победу Украины в войне с россией

По мнению генерал-майора Игоря Романенко, реальное вступление в войну лукашенко на стороне диктатора владимира путина будет возможно в том случае, если увидит, что Москва таки реализует свои планы в Украине. При этом в случае, если ВСУ будут достойно держать оборону и дальше уничтожать оккупантов, такой случай маловероятен.

При этом во время совещания с белорусскими военными сам александр лукашенко похвалил ВСУ, которые небольшими мобильными группами наносили большие потери превосходящим силам российских оккупантов.