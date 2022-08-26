Лукашенко ударил путина в спину, поздравляя Украину

Накануне лукашенко пожелал Украине "мирного неба"

Поздравление с Днем Независимости Украины от непризнанного президента Беларуси александра лукашенко стало ударом в спину кремлю.

Таким мнением поделился руководитель Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко. В комментарии "Телеграфу" он заявил, что лукашенко своим заявлением 24 августа разбудил небывалую ярость среди российских пропагандистов.

"Хотя оно и вызвало иронию внутри украинского общества и в комментариях нашей власти, подобный шаг разбудил небывалую ярость среди российских пропагандистов. Фактически в москве это оценили как удар в спину. По моему мнению, это поздравление – непрямая констатация успеха обороны Украины по прошествии полугода с начала широкомасштабной войны", — отметил Чаленко.

Чаленко считает, что лукашенко, пожелав Украине мирного неба, пытается "сидеть на двух стульях". Эксперт уверен, что в Минске осознают, что допустили ошибку, поддержав рф в войне, которая неожиданно для лукашенко идет уже полгода.

"Также Лукашенко по привычке прощупывает почву, которая позволит ему "сесть на два стула". Минск осознаёт, что Украина, по всей видимости, получила от западных партнеров вооружение, которое уже достает до столицы Беларуси. Плюс – они не ожидали, что война затянется так долго. Очевидно, глубоко в душе лукашенко понял, что ошибся. И что "президентская интуиция" его подвела", — заявил Чаленко.

Ранее лукашенко сделал громкое заявление насчет ядерного оружия на самолетах РБ. Недавно диктатор заявил, что не собирается воевать с Украиной.