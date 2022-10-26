"Не провоцируйте нас": военные Беларуси нагло обратились к ВСУ (видео)

Белорусские бойцы восприняли обращение ВСУ как запугивание

Министерство обороны Беларуси обнародовало видео, в котором обратилось к Вооруженным украинским силам, отвечая на их призыв не воевать бок о бок с россией против украинцев. На кадрах белорусы говорят о том, что не хотят войны и просят ВСУ не угрожать им, провоцируя на агрессивные действия.

Соответствующее видеообращение в среду, 26 октября, было обнародовано в телеграмм-канале белорусского ведомства, подчеркивающего, что в Украине якобы действует некая технология ИПСО, главная цель которой — "устрашение белорусских военных".

"Наш ответ коллегам из ВСУ. Ваша ИПСО (информационно-психологическая спецоперация, — ред.) запускает пафосные ролики с обращением к белорусам, пытаются нас в чем-то обвинить, местами даже запугать. Но мы с вами люди военные и понимаем, что запугивание — судьба слабых. Уже неплохо то, что вы упомянули, что мы братские народы, это положительный сигнал", — говорится в обращении белорусов.

Следует напомнить, что несколькими днями ранее военные Вооруженных сил Украины обратились к ВС Беларуси и мягко намекнули коллегам, что если те согласятся воевать с украинцами на стороне россии, их могут ожидать крайне жесткие последствия.

"Если армия Беларуси поддержит российскую агрессию, мы ответим. Ответим так же жестко, как отвечаем всем оккупантам на территории Украины. Мы не хотим этого", — говорилось в обращении.

Ранее "Телеграф" сообщал, что полномасштабное наступление Беларуси на Украину действительно возможно и на то есть две веские причины.

Также напомним, как в ВСУ оценили возможность вторжения России с территории Беларуси.