В Беларуси заявили о перехвате украинского БПЛА: что известно

Белорусы уже проводят дополнительную проверку якобы пойманного дрона

Беларусь, которая все чаще упоминается в контексте вероятного вторжения российских сил в Украину, вновь ищет поводы для провокаций. На этот раз — пытаясь обвинить ВСУ в проведении разведки с помощью беспилотника над Гомельской областью.

Как сообщает "Телеграф", в пограничном комитете РБ заявили о принудительном приземлении разведывательного дрона, который был замечен белорусскими пограничниками в воздушном пространстве страны 2 ноября. Инцидент произошел, по данным белорусов, в километре от государственной границы.

Представители соседней страны уверяют, что дрон подняли в воздух украинские военнослужащие с целью разведать местоположение средств охраны границы Беларуси, а также перемещений военных. Помимо этого, по словам белорусских пограничников, дрон якобы изначально использовался для перемещения и сброса взрывчатки. Обнаруженная техника кроме прочего оборудована системой инфракрасного видения.

"В результате анализа данных карты памяти беспилотника подтвержден факт его запуска с украинской территории, — подчеркнули в ведомстве. — По данному факту проводятся дополнительные проверочные мероприятия".

Напомним, что лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская считает, что путин все же способен полноценно вовлечь РБ в войну с Украиной, ведь не хочет оказаться на скамье подсудимых в одиночестве.

При этом она подчеркивает, что большинство белорусов не хотят воевать и делают все возможное, чтобы помочь украинцам поскорее одержать победу над оккупантами. По словам Тихановской, противостоять диктаторскому режиму сейчас весьма сложно, ведь по факту все находится под строгим контролем правоохранительных органов, подчиняющихся лукашенко.