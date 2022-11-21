У Беларуси есть будущее, в отличие от россии: известный дипломат дал прогноз

Беларусь изменит курс как только падет режим лукашенко

Беларусь, хоть сейчас и пособничает россиянам в их агрессии против Украины, в конце концов придет к демократии и светлому будущему.

Такое мнение в интервью "Телеграфу" высказал известный дипломат, бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Он заметил, что сейчас режимы президентов россии владимира путина и Беларуси александра лукашенко прочно связаны друг с другом, и потому держатся друг за друга, — ведь падение одного (прежде всего путина) означает исчезновение другого.

Однако если россию ждет неизбежный распад, который будет еще более быстрым, чем у СССР, то у Беларуси более привлекательные перспективы.

"Беларусь, безусловно, переживет режим лукашенко, вернется к демократическим ценностям. В отличие от россии, похоже, вышедшей на финишную прямую своей исторической перспективы. И эта перспектива становится для нее все более катастрофической", — подчеркнул Огрызко.

Как известно, белорусские военные напрямую не участвуют в боевых действиях против Украины, — наоборот, в рядах украинских защитников есть часть белорусов. Однако именно из Беларуси россияне вторглись в Украину и с территории Беларуси запускали по Украине российские ракеты.

Напомним, как ранее сообщал "Телеграф", в Беларуси сейчас совместно с россиянами активно создают военные формирования.