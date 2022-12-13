Большая колонна белорусских войск выдвинулась в сторону Украины: что известно

В составе колонны более 50 единиц военной техники

Белорусская армия начала внезапную проверку боевой готовности, а её первые подразделения уже выдвинулись из пунктов постоянной дислокации.

Так, по данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", 38-ая отдельная десантно-штурмовая бригада (38 одшбр, Брест) выдвинулась из пункта постоянной дислокации и сформировав колонну направилась на юго-восток от Бреста, по трассе Р17 к городу Малорита/агрогородку Мокраны.

"В составе колоны: не менее 25 БТР-80, около 30 грузовиков МАЗ с личным составом и имуществом, 3 буксируемых автомобилем МЗКТ "Волат" 120-мм миномета 2Б23 "Нона-М1", 2 топливозаправщика, командно-штабная машина Р-145БМ, 2 машины связи, не менее 5 машин пограничной службы РБ, машина скорой помощи и 2 полевые кухни", — говорится в сообщении.

Отметим, что перемещение данной бригады белорусских войск уже подтвердили и местные власти. По словам председателя Брестского городского исполнительного комитета Александра Рогачука, в связи с движением колонны военной техники возможно временное ограничение движения граждан (транспорта) по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности.

Город в направлении, которого двигается военная колонна

Напомним, что во время проверки боевой готовности, войска Беларуси должны будут выдвинутся в назначенные районы, окопаться, организовать оборону и охрану, а также навести переправы через реки Неман и Березина.

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