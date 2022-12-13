Армия Беларуси нацелилась на объект на границе с Украиной: пограничники отреагировали

Белорусские войска активизировались на границе с Украиной

Беларусь начала внезапную проверку боевой готовности, в рамках которой одной из воинских частей поставлена задача по прикрытию и взятию под охрану объекта на южной границе, то есть на границе с Украиной.

Проверка якобы проводится внезапно для вооруженных сил РБ. Её главная цель — проведение анализа белорусских военных к боеготовности. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.

Он также отметил, что в первую очередь проверке подвергнуты воинские части, которые будут решать задачи в случае обострения, как на границе, так и внутри Беларуси.

"Сегодня поднята в 8 утра и готовится к боевой готовности одна из частей, которая находится на Южном операционном направлении. Ей поставлена задача по выходу и прикрытию взятия под охрану объекта на южной границе. В дальнейшем проверка будет наращиваться. Будут приведены к проверке все оперативные командования. По итогам будет сделан глубокий анализ, результаты которого будут приложены президенту", – заявил Вольфович.

В то же время спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко во время брифинга 13 декабря отметил, что на границе с Беларусью не зафиксированы подразделения, способные совершить вторжение.

"Ситуация остается полностью контролируемой. Те подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые по-прежнему находились на усилении границы с нашей страной, так и остаются – их количество и характер действий не меняются", — отметил Демченко.

Он также добавил, что внезапная проверка боеготовности Беларуси является нагнетанием ситуации. Однако украинские пограничники будут следить за тем, насколько близко подразделения подойдут к границе с Украиной.

Напомним, что после начала внезапной проверки боевой готовности большая колонна белорусских войск выдвинулась в сторону Украины. Перемещение войск, в том числе, подтвердили и местные власти.