Лукашенко подал сигнал Кремлю: о чем говорит активизация белорусских войск у границ Украины

Полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу" о возможностях армии Беларуси

Во вторник, 13 декабря, белорусская армия начала внезапную проверку боевой готовности. Первые подразделения, как известно, уже выдвинулись из пунктов постоянной дислокации.

Военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев рассказал "Телеграфу", о чем говорит происходящее в Республике Беларусь (РБ).

"Надо понимать, что Беларусь не первый раз проводит такого рода проверки. До этого аналогичная была в октябре – с привлечением порядка 500 человек личного состава и порядка 50 единиц техники", – отмечает полковник.

По его мнению, самопровозглашенный президент Лукашенко таким образом демонстрирует продолжение подготовки белорусской армии. Но не в контексте того, что она готова нападать на территории Украины.

"Это, скорее, противоположный сигнал, адресованный Кремлю, который настойчиво пытается втянуть Беларусь в открытую войну против нашей страны, – поясняет Владислав Селезнев. – Лукашенко же показывает – мол, нет у белорусов ни времени, ни сил, ни возможности, ни ресурсов, чтобы принимать участие в составе союзных сил (российско-белорусских) в атаке на Украину. Такая себе информационная завеса, призванная смягчить давление со стороны Путина на Беларусь в ракурсе – давайте, вступайте уже по полной в войну России против Украины в качестве союзного государства".

Военный эксперт уверен, что украинский Генштаб, наша разведка, рационально оценивают возможности как российской армии, действующей на территории РБ, так и ее собственных вооруженных сил.

"Если говорить о представителях страны-агрессора, то в РБ сейчас находится порядка 11 тысяч российских "чмобиков", которые в учебных центрах и на полигонах заняты подготовкой и боевым слаживанием, чтобы в перспективе быть отправленными на те или иные участки российско-украинского фронта. Но ударной группировки, которая могла бы действовать в направлении северных областей нашей страны (Волынская, Ровенская, Житомирская, Киевская), сейчас не просматривается. И вряд ли есть серьезная угроза нападения с той стороны, – считает Владислав Селезнев. – Что касается армии РБ – очевидно (и об говорит информационный ресурс "Беларускі Гаюн", белорусские партизаны), несмотря на то, что 33 недели подряд белорусская армия находится на полигонах, ее боевой потенциал оставляет желать лучшего. Она способна вести боевые действия оборонительного характера, защищать территорию Беларуси, но не способна вести агрессивные боевые действия атакующего плана, потому как банально не имеет боевого опыта. Да и мотивации тоже".

Именно в этом контексте, отмечает эксперт, следует рассматривать те события, которые сегодня разворачиваются в РБ. Речь, подчеркивает он, именно о демонстративных действиях, в том числе направленных на то, чтобы украинские силы обороны не решились переместить определенный комплект сил и средств с украинско-белорусской границы на те участки фронта, где эти резервы были бы очень кстати.