Пойдет ли СНГ по пути ОДКБ. Эксперт назвал еще одно существенное поражение путина

Международник Тарас Семенюк спрогнозировал "Телеграфу" постепенный упадок и развал Содружества независимых государств

Неформальная встреча глав государств-участников СНГ, состоявшаяся в российском Санкт-Петербурге 26-27 декабря, вновь продемонстрировала, насколько сильно россия теряет свое влияние на постсоветском пространстве. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт-международник Тарас Семенюк.

"Думаю, что красноречивым финалом этой всей истории (встречи лидеров стран СНГ. — Авт.) — кейс с этими перстнями, которые путин подарил участникам саммита. Это собственно единственное, что привлекло внимание и сделало хоть какой-то информационный посыл. Это то, что хоть как-то заставило говорить о самом саммите. Потому что на это событие уже просто никто не обращает внимания. Фактически саммит мертв — никакой эффективной нагрузки нет, никаких смыслов не приносит. Более того, он только отдаляет участников", — отмечает эксперт.

В частности, эксперт напомнил, что в критический момент россия не смогла защитить участника саммита — Армению, когда началась очередная военная эскалация с Азербайджаном, "и это все говорит о том, что доверие к москве как к гаранту безопасности этого так называемого "клуба СНГ" фактически отсутствует, он не работает".

"Саммит собрался чисто формально. россия пытается хоть как-то держать в курсе (уже можно назвать) бывших друзей, соответственно демонстрировать хоть какое-то превосходство над ними. Но все прекрасно понимают, что этого превосходства нет и каждый уже сам по себе работает. Но собираются на эти саммиты, как на чисто формальную вещь, пока юридически не будет оформлен развод (выход, — Авт.) некоторых членов. Как говорится, под этим одеялом всем стало слишком тесно. Соответственно, они будут выходить и по-своему уже будут формировать какие-то модели безопасности. Все четко поняли, что фактически и ОДКБ, и саммиты СНГ не приносят никаких результатов", — аргументирует Тарас Семенюк.

Напомним, на встрече глав государств — участников СНГ лидеры публично обсуждали итоги 2022 года. При этом российский диктатор владимир путин подарил участникам неформального саммита перстни с символикой Содружества. Всего было подарено 8 колец и еще один глава кремля оставил себе. Это спровоцировало шквал мемов и шуток в соцсетях и СМИ.