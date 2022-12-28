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Пойдет ли СНГ по пути ОДКБ. Эксперт назвал еще одно существенное поражение путина

Автор
Дмитрий Дубенский Дмитрий Дубенский
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Автор
российский диктатор владимир путин Новость обновлена 28 декабря 2022, 18:05
российский диктатор владимир путин

Международник Тарас Семенюк спрогнозировал "Телеграфу" постепенный упадок и развал Содружества независимых государств

Неформальная встреча глав государств-участников СНГ, состоявшаяся в российском Санкт-Петербурге 26-27 декабря, вновь продемонстрировала, насколько сильно россия теряет свое влияние на постсоветском пространстве. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал эксперт-международник Тарас Семенюк.

"Думаю, что красноречивым финалом этой всей истории (встречи лидеров стран СНГ. — Авт.) — кейс с этими перстнями, которые путин подарил участникам саммита. Это собственно единственное, что привлекло внимание и сделало хоть какой-то информационный посыл. Это то, что хоть как-то заставило говорить о самом саммите. Потому что на это событие уже просто никто не обращает внимания. Фактически саммит мертв — никакой эффективной нагрузки нет, никаких смыслов не приносит. Более того, он только отдаляет участников", — отмечает эксперт.

В частности, эксперт напомнил, что в критический момент россия не смогла защитить участника саммита — Армению, когда началась очередная военная эскалация с Азербайджаном, "и это все говорит о том, что доверие к москве как к гаранту безопасности этого так называемого "клуба СНГ" фактически отсутствует, он не работает".

"Саммит собрался чисто формально. россия пытается хоть как-то держать в курсе (уже можно назвать) бывших друзей, соответственно демонстрировать хоть какое-то превосходство над ними. Но все прекрасно понимают, что этого превосходства нет и каждый уже сам по себе работает. Но собираются на эти саммиты, как на чисто формальную вещь, пока юридически не будет оформлен развод (выход, Авт.) некоторых членов. Как говорится, под этим одеялом всем стало слишком тесно. Соответственно, они будут выходить и по-своему уже будут формировать какие-то модели безопасности. Все четко поняли, что фактически и ОДКБ, и саммиты СНГ не приносят никаких результатов", — аргументирует Тарас Семенюк.

Напомним, на встрече глав государств — участников СНГ лидеры публично обсуждали итоги 2022 года. При этом российский диктатор владимир путин подарил участникам неформального саммита перстни с символикой Содружества. Всего было подарено 8 колец и еще один глава кремля оставил себе. Это спровоцировало шквал мемов и шуток в соцсетях и СМИ.

Теги:
#Саммит #Путин #СНГ #Война #Тарас Семенюк