Падение ракеты — только начало: военный эксперт анонсировал "бавовну" в Беларуси

Белорусов втянули в войну, как только российская армия смогла пересечь украинские северные границы, убежден Юрий Карин

Регулярные взрывы на военных базах и других милитарных инфраструктурных объектах в россии являются объективной реальностью военного времени. Однако "бавовна", подобная той, что происходит на аэродроме "Энгельс", может скоро переместиться и в Беларусь. По мнению военного обозревателя, координатора "Информационного сопротивления" Юрия Карина, падение ракеты на белорусской территории 29 декабря может стать лишь началом дальнейшей "демилитаризации" от имени ВСУ.

Об этом эксперт заявил в интервью OBOZREVATEL. Карин подчеркивает, что Беларусь уже давно является одним из участников российско-украинской войны — стала им, когда предоставила путинской армии возможность осуществить вторжение и последующие ракетные обстрелы со своей территории.

В падении ракеты на белорусской земле специалист не видит ничего удивительного: очевидно, боеприпас мог быть выпущен для уничтожения воздушной цели, которую как раз и выпустили с территории РБ.

"Все, что потом заявляли и делали сообщники самопровозглашенного белорусского диктатора, – дешевый фарс. От ноты протеста украинскому послу до заявления о сбитии ракеты С-300. О невозможности последнего спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщал еще несколько месяцев назад", — подчеркивает Юрий Карин.

Также он добавил, что лукашенко лучше и дальше уклоняться от прямого вмешательства в войну между рф и Украиной с задействованием собственной армии в наземном вторжении. В противном случае результат может быть непредсказуемым.

"Более того, если "бавовна" прописался в Энгельсе, то в Барановичах или Зябровке может произойти тем более", — резюмировал эксперт.

Видео с места падения ракеты в Беларуси

Стоит отметить, что в настоящее время в Беларуси рассматривают два варианта, по которым боеприпас мог оказаться на их территории. Одним из них считают "преднамеренную провокацию Киева".

Добавим, что инцидент в РБ произошел во время десятого массированного ракетного обстрела Украины. Всего по мирным городам и селам россиянами было выпущено около семи десятков снарядов.