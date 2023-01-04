лукашенко мог обмануть путина, который боится COVID-19: что удалось узнать хакерам

Хакеры опубликовали справки лукашенко о тестах на ковид

Самопровозглашенный президент Беларуси александр лукашенко мог не сдавать ПЦР-тест на коронавирус перед встречами с российским диктатором владимиром путиным. А последний после начала пандемии сократил круг своего общения и не подпускал к себе близко тех, кто не имел отрицательного результата теста на COVID-19.

Так, белорусские хакеры заявили о взломе медицинского центра управления делами самопровозглашенного президента Беларуси. Согласно полученным документам, лукашенко мог не сдавать ПЦР-тесты перед встречей с российским диктатором путиным, передает издание "Meduza".

"Объединенный штаб сопротивления" опубликовал в своем Telegram-канале более 70 файлов, представляющих собой электронные варианты справок о сдаче ПЦР-тестов на имя александра лукашенко, а также его сына николая лукашенко.

В то же время белорусское издание "Зеркало" посчитало данные документы подлинными. Каждый из них имеет действующий QR-код, при сканировании которого открывается официальный сайт центра и аналогичная справка.

Справки, которые удалось получить хакерам, охватывают период с апреля 2021 до конца декабря 2022 года. В это время у лукашенко и путина было немалое количество встреч. Также справки выдавались на имя сына лукашенко, что может означать, что самопровозглашенный президент мог брать его с собой на встречи с путиным. Хотя официально такая информация не афишировались.

Отмечается, что справки имеют ряд нестыковок, в частности, в результатах лукашенко встречаются два разных номера паспорта, а в тестах его сына — три. При этом один из номеров паспорта николая совпадает с номером паспорта его отца.

Кроме того, лукашенко и его сын нередко получали справки в один день и время. В некоторых случаях даты тестов менялись, а время взятия анализа и выдачи результатов оставалось прежним.

Также во многих справках совпадают время тестирования и время выдачи справки. Однако для проведения анализа требуется некоторое время. Еще как минимум в одном документе дата выдачи справки опережает дату тестирования.

Учитывая все нестыковки в справках о тесте на коронавирус, "Объединенный штаб сопротивления" предположил, что лукашенко мог на самом деле не сдавать тесты на COVID-19.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что путин получил аж четыре дозы вакцины от коронавируса за год, а своими частыми переездами он заставлял весь обслуживающий его персонал сидеть в карантине.