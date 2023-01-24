лукашенко снова похвалил Украину и заявил об "уроке" для Беларуси

По словам белорусского диктатора, Украина намного богаче, но войны избежать не смогла

Непризнанный президент Беларуси александр лукашенко снова отметился неоднозначным заявлением, в котором упомянул Украину. В частности, он признал, что Украина намного более богатая страна, чем РБ; и это означает, что вероятное начало войны на белорусской территории могло бы принести еще более ужасающие последствия, чем те, с которыми столкнулись украинцы. Стоит отметить, что это уже второй раз за январь, когда лукашенко положительно отзывается о нашем государстве.

Слова политика прозвучали во время последнего совещания по общественно-политической обстановке и состоянию преступности в Беларуси, о чем информирует БЕЛТА. Вопрос Украины для лукашенко оказался тесно связан с темой оппозиционных протестов 2020 года, связанных с очередными выборами президента.

"Все уже поняли: если бы мы не выстояли в 2020 году — мы знаем, что было бы. Было бы хуже, чем в Украине. Украина богатее. Богаче нас. Было бы здесь хуже", — отметил лукашенко, тут же намекнув, что "устоять" якобы удалось исключительно благодаря ему и силовому блоку.

По его словам, сейчас внутри страны с "экстремистами" действуют достаточно жестко, чтобы не допустить повторения подобного сценария.

"Мы никогда не допустим этого качания в 2020 году, — пообещал политик. — Нам нужно сплотиться сейчас, чтобы выжить, чтобы, не дай бог, здесь не летали ракеты и не бросали на нас бомбы".

При этом александр лукашенко удивительным образом избежал возможности уточнить, чьи же ракеты и бомбы сейчас падают на украинские мирные города и села. Для него почему-то не кажется странным поддерживать в нынешней войне именно рф, которая является агрессором. Лишь на днях он согласился на продление срока авиационных учений, проводимых белорусами совместно с россиянами.

В то же время, как сообщал "Телеграф", Беларусь вроде бы получила от Украины предложение заключить "пакт о ненападении", однако конкретного ответа на это от лукашенко так и не прозвучало.