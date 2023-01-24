"Не стоит принимать всерьез": политолог о громком заявлении лукашенко насчет Украины

Евгений Магда объяснил "Телеграфу" мотивы слов нелегитимного президента Беларуси

Очередные резонансные слова непризнанного президента Беларуси александра лукашенко относительно якобы предложения со стороны Украины заключить с РБ так называемый пакт о ненападении, не стоит воспринимать серьезно. Ведь диктатор продолжает маневрировать, "заигрывая" с кремлем.

Такое мнение Телеграфу" высказал директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда.

"Считаю, что заявление александра лукашенко о том, что ему кто-то предлагает пакт о ненападении, не стоит воспринимать всерьез. Во-первых, Украина политически не признает лукашенко (легитимным президентом Беларуси, — Авт.), и это известный факт. Соответственно, говорить о том, что ему кто-то что-то предлагает, это означает, что Украина практически нарушает собственную логику. Во-вторых, лукашенко продолжает активно "продавать" себя россии как единого партнера. И в этом контексте он вполне может говорить о том, что ищет общий язык с Украиной, и что Украина ему предлагает какие-то вещи", — говорит Магда.

По словам эксперта, есть еще третий интересный момент в последнем заявлении самопровозглашенного лидера РБ. Сегодня лукашенко не только рассказал о т.н. пакте о ненападении, но и упомянул о полке имени Кастуся Калиновского, мол, "есть калиновцы, и он утверждает, что их будут судить как участников незаконных военных формирований".

"Ему следует осознать, что для Украины граждане Беларуси, ставшие членами украинских Сил обороны, на сегодняшний момент каждый из этих людей весит больше, чем сам лукашенко. Потому что лукашенко, повторюсь, политически непризнан. И большинство стран Европы не признает его как президента Беларуси. Соответственно, нужно говорить об очередном элементе политического маневра со стороны лукашенко и его стремлении выдать желаемое за действительное", — добавляет политолог.

Как сообщалось, недавно в белорусском добровольческом батальоне Калиновского сообщали о хорошей новости — желающих поддержать украинских защитников в борьбе против российских оккупантов так много, что батальон пришлось реформировать в полк.