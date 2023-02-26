Беларусь формирует "народное ополчение": сколько людей планируют мобилизовать в поддержку армии

Лукашенко правительство планирует "поднимать народ в защиту Отечества"

В Беларуси, где недавно приняли введение смертной казни за госизмену, готовятся к формированию "народного ополчения". В Совбезе страны говорят, что структура будет направлена на функционирование в случае введения военного положения и будет заниматься "помощью армии и МИДа на местах".

Детальнее об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на заявление госсекретаря Совбеза Беларуси александра вольфовича. Чиновник подчеркнул, что считает принятие закона об учреждении "народного ополчения" своевременным. По его мнению, этому способствует "сложная военно-политическая обстановка, вызовы и риски, формируемые по отношению к РБ".

"Весь народ при необходимости должен встать на защиту своего Отечества, а для этого у него должна быть возможность, — заявил он. — Это должно быть, скажем так, узаконено".

В общей сложности в рамках создания такого "ополчения" в Беларуси могут мобилизовать около 1,5 млн человек. Речь идет об отдельных военных организациях государства, не входящих в подчинение вооруженных сил. Эти граждане будут помогать представителям МИД на местах, проводить охрану общественного порядка, бороться с бандитизмом, ДРГ и останавливать мародерство, утверждает вольфович.

"А численность населения у нас более 9 млн, поэтому остальные 8 млн, конечно же, будут работать на промышленности, обучать, лечить, выращивать хлеб", — подчеркнул представитель Совбеза Беларуси.

Отряды "народного ополчения" будут формировать представители местных органов власти. Управление же останется за белорусской милицией.

Добавим, что последние данные свидетельствуют, что в Беларуси проживает около 9,3 млн человек. Из них около 48 тысяч являются военнослужащими. Еще 12 тысяч человек составляют пограничную службу.

Следует отметить, что, несмотря на подобную подготовку, непризнанный лидер Беларуси александр лукашенко уверяет, что никакой мобилизации в стране в ближайшее время проводиться не будет. По его словам, единственное, что они делают – это готовятся отразить удар в случае опасности.

"Телеграф" также писал, что и Украина не остается в стороне от нестабильной ситуации в РБ. В частности, в правительстве было принято решение расширить границу с Беларусью и россией, чтобы при необходимости быстро остановить нашествие врага.