Всех оккупантов обучили? В Беларуси начали сносить военные лагеря для россиян (спутниковые снимки)

Эксперты рассматривают два сценария этой ситуации

На полигонах в Беларуси начали демонтировать сразу несколько крупных лагерей для обучения российских военных. Есть несколько версий происходящего.

Об этом пишет белорусская служба "Радио Свобода" на основе анализа спутниковых снимков Planet Labs.

Речь идет о следующих полигонах: "Лепельский" в Витебской области, "Репища" под Осиповичами и "Обуз-Лесновский" под Барановичами. Сворачивать лагеря, оборудованные на них, судя по снимкам, начали одновременно — в понедельник, 3 июля, когда в Беларуси отмечали День независимости.

Стоит отметить, что палаточные лагеря на Лепельском и Обуз-Лесновском полигонах были обустроены для обучения нескольких тысяч человек еще в октябре 2022 года, вскоре после объявленной в россии мобилизации.

А полигон Репище российские военные использовали еще до начала полномасштабного вторжения, а с осени 2022 там были развернуты лагеря.

Некоторые эксперты рассказали изданию, что рассматривается несколько версий происходящего. Согласно одной из них, у рф уже хватает ресурсов, чтобы проводить подготовку на своей территории. Вторая версия заключается в том, что эти лагеря были частью "информационной кампании", направленной на создание и поддержку видимости угрозы нападения на Украину со стороны Беларуси. Необходимость в этом могла отпасть после перевода в Беларусь наемников ЧВК "Вагнера".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в Беларуси для размещения наемников ЧВК "Вагнера" начали строить лагеря. Один из них, как уже известно, будет расположен вблизи города Осиповичи.