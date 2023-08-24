В Беларуси объявили масштабные учения ОДКБ у границ ЕС: когда начинаются

Принимающие участие в учениях прибудут в Беларусь в пятницу, 25 августа

На территории Беларусь в начале осени будут проходить оперативно-стратегические учения "Боевое братство-2023". Для этого будут задействованы полигоны и участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей.

Проведение плановых учения в РБ запланированы с 1 по 6 сентября. Соответствующая информация была опубликована в пресс-службе Министерства обороны Беларуси в четверг, 24 августа.

"В общем замысле учения "Боевое братство-2023" спланированы совместные и специальные учения, объединяющие подготовку различных компонентов Войск (Коллективных сил) ОДКБ", — говорится в сообщении.

Речь в данном случае идет о:

совместных учениях с Коллективными силами оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2023" с отработкой задач по применению сил и средств системы коллективной безопасности;

специальном учении с силами и средствами разведки вооруженных сил государств-членов ОДКБ "Поиск-2023";

спецучении с совместным формированием радиационной, химической, биологической защиты;

спецучении с силами и средствами материально-технического обеспечения Войск (Коллективных сил) ОДКБ "Эшелон-2023".

Отмечается, что для проведения учений будут задействованы участки местности Брестской, Гродненской и Минской областей. Принимающие участие в учениях прибудут в Беларусь в пятницу, 25 августа.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Латвия, Литва и Польша планируют закрыть границы с Беларусью. Причиной для таких обсуждений послужил наплыв нелегальных мигрантов.