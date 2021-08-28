Не биологическая атака - разведка США рассказала о происхождении COVID-19

Американская разведка выдвинула две основных гипотезы.

Вирус COVID-19, который поражает все больше украинцев, не был целенаправленным биологическим оружием.

Об этом стали известно из результата отчета Офиса директора Национальной разведки США.

Также там отмечено, что официальные власти Китая не знали заранее про вспышку коронавируса. После анализа всех имеющихся данных, разведке удалось выделить две основные версии происхождения коронавируса:

естественный контакт с инфицированным животным

инцидент, связанный с лабораторией.

Для того чтобы дать точный ответ, аналитикам требуются документы и данные от Китая, в том числе и сведения по лабораториям в Ухане, которые могли бы работать с вирусом SARSCoV-2 или близким ему по строению.

"Агентствам не хватает клинических образцов или полного понимания эпидемиологических данных о самых ранних случаях COVID-19. Если мы сможем получить информацию о самых ранних случаях, это может изменить нашу оценку гипотез", — сказано в отчете.

На данное время Пекин отказывается предоставить необходимые данные.

Ранее "Телеграф" писал, что китайцы не пустили экспертов ВОЗ в Ухань для расследования происхождения вируса.