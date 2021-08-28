Укр

Не биологическая атака - разведка США рассказала о происхождении COVID-19

Автор
Г. Михайлова
Дата публикации
Читати українською
Автор
74
Не биологическая атака - разведка США рассказала о происхождении COVID-19 Новость обновлена 28 августа 2021, 09:56
Первый контакт с коронавирусом, вероятно, произошел в ноябре 2019

Американская разведка выдвинула две основных гипотезы.

Вирус COVID-19, который поражает все больше украинцев, не был целенаправленным биологическим оружием.

Об этом стали известно из результата отчета Офиса директора Национальной разведки США.

Также там отмечено, что официальные власти Китая не знали заранее про вспышку коронавируса. После анализа всех имеющихся данных, разведке удалось выделить две основные версии происхождения коронавируса:

  • естественный контакт с инфицированным животным
  • инцидент, связанный с лабораторией.

Для того чтобы дать точный ответ, аналитикам требуются документы и данные от Китая, в том числе и сведения по лабораториям в Ухане, которые могли бы работать с вирусом SARSCoV-2 или близким ему по строению.

"Агентствам не хватает клинических образцов или полного понимания эпидемиологических данных о самых ранних случаях COVID-19. Если мы сможем получить информацию о самых ранних случаях, это может изменить нашу оценку гипотез", — сказано в отчете.

На данное время Пекин отказывается предоставить необходимые данные.

Ранее "Телеграф" писал, что китайцы не пустили экспертов ВОЗ в Ухань для расследования происхождения вируса.

Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Здоровье
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Вакцинация не всегда спасает от коронавируса, но поможет не умереть, - врач объяснил ситуацию
Дата публикации
Категория
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
"Приватбанк" перед продажей разделят: долги Коломойского лягут на плечи украинцев?
Дата публикации
Категория
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Итоги дня 27 августа: гибель украинского военного на Донбассе, падение бомбардировщика в РФ, переход Роналду в "МЮ"
Дата публикации
Категория
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Не прорыв, а развитие: почему Зеленский присвоил себе заслуги Порошенко, Яценюка и даже Азарова
Дата публикации
Категория
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир
Украинские паралимпийцы за три дня завоевали больше медалей, чем олимпийцы за весь турнир