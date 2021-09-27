Укр

Укололся в третий раз: Байден в прямом эфире получил бустерную дозу вакцины от COVID-19 (видео)

Автор
Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
5
Джо Байден
Джо Байден

Вакцинация прошла в прямом эфире.

Президент США Джо Байден получил третью дозу вакцины против COVID-19. Прививку средством Pfizer сделали прямо в Белом доме.

Об этом пишет The Guardian.

Ролик о том, как Байден получает укол показывали по телевидению в прямом эфире, а пока медработник проводил подготовку, президент США говорил с журналистами и отвечал на их вопросы.

Он заявил, что в настоящее время важно вакцинировать как можно больше людей и добавил, что "бустерная доза важна".

Впрочем, стоит отметить, что тема "бустерных доз" является крайне противоречивой в мире. В частности ВОЗ предлагает ввести запрет на третью прививку, поскольку это усложнит ситуацию с вакцинацией в бедных странах.

Специалисты Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центра по контролю и противодействию заболеваниям США (CDC) тоже не одобрили массовую практику "бустерных доз", установив небольшой перечень категорий населения, кому ее можно получить.

Сюда попали люди старше 65 лет и совершеннолетние граждане, которые имеют высокие шансы на тяжелое протекание болезни или ежедневно рискуют инфицироваться.

В целом, как сообщает издание, эксперты считают, что третья доза не окажет заметного эффекта на развитие пандемии, вместо этого они указывают на необходимость вакцинации еще не привитых людей.

Теги:
#Вакцинация #Джо Байден #Коронавирус #Covid-19
Ключевые события дня
Украина
Итоги дня 27 сентября: результаты выборов в Германии, Венгрия отказывается от украинской ГТС, ультиматум Сербии НАТО
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Ключевые события дня
Итоги дня 27 сентября: результаты выборов в Германии, Венгрия отказывается от украинской ГТС, ультиматум Сербии НАТО
Дата публикации
Категория
Венгрия подписала контракт с "Газпромом"
Россия будет поставлять газ венграм в обход Украины: в Киеве заговорили о полной остановке транзита
Дата публикации
Категория
Торговые сети Великобритании страдают из-за сбоев в поставках продуктов
Британцы вполне серьезно могут остаться без еды: причиной тому отсутствие углекислого газа
Дата публикации
Категория
Как посчитать сколько надо зарабатывать чтобі иметь право на субсидию
Осталось три дня: кто может успеть получить субсидию на услуги ЖКХ?
Дата публикации
Категория
Здание немецкого парламента
Итоги выборов в Германии: что важно понять Украине