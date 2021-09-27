Укололся в третий раз: Байден в прямом эфире получил бустерную дозу вакцины от COVID-19 (видео)

Вакцинация прошла в прямом эфире.

Президент США Джо Байден получил третью дозу вакцины против COVID-19. Прививку средством Pfizer сделали прямо в Белом доме.

Об этом пишет The Guardian.

Ролик о том, как Байден получает укол показывали по телевидению в прямом эфире, а пока медработник проводил подготовку, президент США говорил с журналистами и отвечал на их вопросы.

Он заявил, что в настоящее время важно вакцинировать как можно больше людей и добавил, что "бустерная доза важна".

Впрочем, стоит отметить, что тема "бустерных доз" является крайне противоречивой в мире. В частности ВОЗ предлагает ввести запрет на третью прививку, поскольку это усложнит ситуацию с вакцинацией в бедных странах.

Специалисты Управления по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) и Центра по контролю и противодействию заболеваниям США (CDC) тоже не одобрили массовую практику "бустерных доз", установив небольшой перечень категорий населения, кому ее можно получить.

Сюда попали люди старше 65 лет и совершеннолетние граждане, которые имеют высокие шансы на тяжелое протекание болезни или ежедневно рискуют инфицироваться.

В целом, как сообщает издание, эксперты считают, что третья доза не окажет заметного эффекта на развитие пандемии, вместо этого они указывают на необходимость вакцинации еще не привитых людей.