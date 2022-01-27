Мужчине отказали в жизненно важной операции из-за отсутствия прививки от COVID-19

Отец троих детей нуждается в пересадке сердца

Одна из американских больниц отказала пациенту в проведении жизненно необходимой операции по пересадке сердца из-за отсутствия прививок против Covid-19.

Как сообщает издание BBC, 31-летний мужчина остро нуждается в сверхважной операции, однако медицинские учреждения Бостона исключили его из своих списков по пересадке органов.

Свои действия медицинский персонал аргументирует четким соблюдением политики и подчеркивает, что они делают все возможное, чтобы пациенты, которым пересадили органы, получили наибольшее количество шансов на дальнейшую полноценную жизнь после операций. Один из пунктов, который является первоочередным в успешном проведении трансплантаций — это вакцинация против коронавируса, ведь именно благодаря ей шансы на выживание пациента усиливаются, учитывая резкое угнетение иммунной системы в случае заболевания.

Также в медицинском учреждении добавили, что подавляющее большинство пациентов, которые находятся в списках ожидания подобных оперативных вмешательств, не могут получить новые органы в течение пяти лет из-за отсутствия доступных органов для трансплантации.

Согласно данным портала GoFundMe, 31-летний Фергюсон, страдающий наследственной болезнью сердца, из-за которой его легкие систематически наполняются жидкостью и кровью, находится на больничной койке с 26 ноября 2021 года.

Сам пациент очень обеспокоен тем, что после ковид-вакцинации у него может возникнуть воспаление сердца, ведь это потенциальный побочный эффект от прививок против коронавируса, поэтому отказывается делать уколы.

Сейчас медицинские представители пытаются достучаться до реципиентов трансплантации и их близкого окружения, призывая получить полный курс вакцинации, чтобы усилить шансы на дальнейшее выживание.

Сейчас мужчина, являющийся отцом троих детей, все еще находится в больнице. Его близкие опасаются, что драгоценное время истекает, а сам Фергюсон слишком слаб, чтобы его переводить в другое медицинское учреждение, однако поддерживают его выбор и надеются на лучшее.

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Америке мужчина пожаловался на довольно странный побочный эффект, возникший у него после того, как он переболел коронавирусом. По словам американца, его половой орган уменьшился на четыре сантиметра.