Две медсестры заработали 1,5 миллиона долларов за вакцинации от COVID-19, которых на самом деле не проводили

На нарушение пошли не украинские "люди в белых халатах", а американские

Когда в Украине появлялись сообщения о поддельных ПЦР-тестах, а затем и выданных поддельных свидетельствах о вакцинации, купленных ушлыми гражданами, не желавшими делать прививку от коронавируса, многие считали, что это исконно наш подход к решению проблемы. Дескать, за рубежом бы себе такого не позволили, да и дисциплина там покруче нашей. И что же?

Вот буквально свежий случай. Издание NbcNews со ссылкой на окружную прокуратуру округа Саффолк сообщает, что 49-летняя Джули ДеВуоно, владелица и оператор педиатрического медицинского учреждения Wild Child в Амитивилле, и ее 44-летняя сотрудница Марисса Урраро, были арестованы в четверг, 27 января. Обеим женщинам было предъявлено обвинение в подделке документов второй степени.

Медсестры пытались нажиться на не желающих делать прививки

ДеВуоно и Урраро также обвиняются во введении ложной информации в базу данных Информационной системы по иммунизации штата Нью-Йорк (NYSIIS).

О правонарущении сообщали американские СМИ

Обнаруженные у них бухгалтерские книги показывают, что женщины, возможно, заработали более 1,5 миллиона долларов в предполагаемой схеме.

Бухгалтерская книга с доходами медработников

Не смогла пройти мимо такой новости и наша соотечественница Ксения Жукова, также работающая медсестрой в этом городе, она перепостила ее на своей странице в Инстаграме. "В Нью-Йорке задержали двух медсестер, которые с ноября 2021 по январь 2022 продавали жителям Лонг-Айленда карточки вакцинации (аналог украинских ковидных сертификатов – Авт.) и вносили эту информацию в базу данных департамента здравоохранения. Стоимость их "услуги" была $220 за взрослого и $85 за ребёнка".

Ксения регулярно знакомит подписчиков с работой медиков в США

Ксения пишет, что, по предварительным данным, за такой короткий срок женщины заработали $1,5 миллиона. Причём брали только наличку, которую и нашли в доме у одной из медсестер. А попались, когда полицейский под прикрытием пришёл к ним в качестве пациента, где они якобы проводили вакцинирование, но на самом деле просто выдавали карточки.

"В общем, у нас тут скандал местного масштаба, им грозит до 7 лет тюрьмы, плюс их лицензии будут аннулированы, и они не смогут больше работать медсёстрами" – резюмирует девушка.

А затем приводит пример из собственного опыта работы с карточками вакцинации. "Удивлена ли я такой новости? Вообще нет. Я же сама работала на вакцинах, и тогда ещё у меня были мысли, что вот нам дают эти карточки, которые я сама от руки людям заполняла, но по сути, никто это никогда не проверял: сделала я прививку пациенту, не сделала, сколько этих карточек выдала? А сколько могла себе домой забрать? – рассуждает Ксения. — Мне просто давали стопку, и никто никогда их не считал. Вы просто не представляете, какое количество людей мне в тот период писало даже здесь в Инстаграм, мол, Ксения, по-братски, "заполни" мне такую карточку. Я до жути боюсь всех этих махинаций, поэтому никогда не согласилась бы, но больше, чем уверена, что в США подобными вещами с лёгкостью занимались не только это ДВЕ медсестры. Они просто имели неосторожность попасться. Вот так и живем. Недобросовестные медработники есть везде, от страны проживания это не зависит".

Под постом нашей соотечественницы – свыше тысячи комментариев ее подписчиц из разных стран. Многие удивляются неосмотрительности сотрудниц медучреждения, другие считают, что всему виной возможность легко "срубить бабла", а третьи оправдывают действия медсестер, считая, что они таким образом… спасают людей, которых насильно заставляют вакцинироваться.

"Вот мне удивительно, как? Как те медсестры не боялись вот такое делать? А еще и так дешево".

"Человеческий фактор. Испытание деньгами — одно из самых сложных".

"Круто, что поймали. Отследить, кто получил карточки у них, будет несложно".

"Ну в России таких купленных море и ответственность, конечно, минимальная".

"Люди продолжают нарушать закон и в Китае, где смертная казнь за взятку. Жадность — это мощный мотиватор".

Мнение комментаторов поста

"А потом все кричат, что вакцина — это пустышка и зачем вообще вакцинировать, ведь и привитые умирают".

"Мне кажется, в России половина вакцинированных поддельные. Но там схема чётче, ампулы открывают, просто не вкалывают, а выливают содержимое в раковину".

"В Германии терапевты тем же самым промышляют"

"Да, по-братски ты заполнишь, а 7 лет в тюрьме сидеть тебе, там по-братски за тебя уже никто не посидит. Я не понимаю зачем. Неужели эти $ того стоят?".

"Есть поступки, которые просто пробивают дно. По-моему, покупать сертификат о вакцинации, один из них. Ну, и продавать тоже".

"Хорошо, что хоть кого-то наказали. Надеюсь другие, такие же недобросовестные работники, задумаются и прекратят свою деятельность".

"А я надеюсь, что их отпустят, потому что людей заставляли делать вакцины против их воли, а они помогали, хоть и таким способом!".

"У меня подруга 3 месяца ходила везде с QR кодом от куриных голеней… Потом купила сертификат (надо было на семинар лететь)".

Часть людей оправдывает действия медсестер

"В Европе тоже подделывают, но дороже стоит. Может и 500 евро быть".

"Ну и хорошо делали, что помогли людям не вкалывать эту жижу. Если б я была медсестрой, то я бы это делала бесплатно всем желающим. Никто не может принудить человека сделать вакцину, а если принуждают, то приходится искать выходы. И вот находятся. Спрос рождает предложение".

"Ну а я бы если узнала, то заяву бы на вас накатала. И присели бы".

"Жаль, что попались. Могли ещё много кому помочь".

"А потом откуда-то рост заболеваемости. Вот надо же! И да, от страны ничего не зависит, все зависит от совестливости и ответственности самих людей!".

Напомним, 22 ноября в Украине приняли решение ужесточить проверки ковид-сертификатов, среди которых попадается немало липовых.

Важно! Данный материал подготовлен журналистом "Телеграфа" на основании актуальных исследований и носит информационный характер, а не призыв к действию. Любое решение касательно здоровья должно быть согласовано с вашим лечащим врачом.

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