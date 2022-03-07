Укр

Посольство россии в Вашингтоне "перенесли" на улицу Зеленского

Автор
Татьяна Гулеватая Татьяна Гулеватая
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Дорожный указатель в Вашингтоне Новость обновлена 07 марта 2022, 06:45
Дорожный указатель в Вашингтоне

В поддержку Зеленского установили уличный указатель.

Двенадцатый день Украина продолжает противостоять российской оккупации. В Европе, США и других странах восхищаются стойкостью и мужеством украинского президента Владимира Зеленского.

В округе Колумбия в Вашингтоне активисты установили новый уличный знак возле посольства россии.

Дорожный знак называется "Путь президента Зеленского". Таким образом посольство россии находится на улице Зеленского.

Об этом сообщил фотограф и председатель прогрессивного движения PAC Mad Dog Клод Тейлор.

"Возле посольства россии в округе Колумбия… сейчас оно находится на пути президента Зеленского", — подписал он пост.

Отметим, что во многих странах в поддержку Украине прошли митинги. Люди выходят на улицы и протестуют против войны. Активисты в Лондоне, Риме, Париже и Цюрихе призывают западные страны поддержать Украину и закрыть небо над страной.

В самой россии также проходят акции протеста против войны в соседней стране, но путинские силовики жестоко подавляют мирные протесты граждан.

Напомним, что в войне, которую начал кровавый диктатор владимир путин, согласно данным ООН в Украине, погиб 351 мирный житель, а 707 человек получили ранения.

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#Вашингтон #Владимир Зеленский #США.
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