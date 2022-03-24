Укр

Военные преступления войск путина в Украине официально признали в США

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
Дата публикации
Читати українською
Автор
47
Мариуполь после российских обстрелов Новость обновлена 24 марта 2022, 05:02
Мариуполь после российских обстрелов

Россиянам вспомнили обстрелы мирных городов и уничтожение школ и больниц

В США признали, что россия после начала вторжения в Украину совершает военные преступления в нашей стране.

Как сообщает CNN, об этом идет речь в официальном заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

"Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся информации правительство США считает, что российские военнослужащие совершили военные преступления в Украине", — сказал он, добавив, что такие выводы были сделаны после тщательного анализа информации, полученной из государственных источников и от разведки.

В частности он сообщил, что россияне неизбирательно обстреливали мирные города, а также намеренно обстреливали объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, жилые дома и больницы. Отдельно он указал на факты обстрелов роддома и театра в Мариуполе.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак добавила, что Вашингтон будет документировать факты совершения преступлений российскими военными, но в конечном итоге меру наказания будет определять суд.

Вместе с тем она не стала прямо отвечать несет ли ответственность кровавый диктатор владимир путин за действия своих войск.

"Существуют доктрины в соответствии с международным правом и внутригосударственным правом, которые способны дотянуться до всей цепочки командования", — сказала Ван Шаак.

Она также добавила, что США продолжат отслеживать все факты совершения военных преступлений и делиться информацией с союзниками и профильными институтами по мере необходимости, а также будет оказана поддержка Департаменту по военным преступлениям Генпрокуратуры Украины.

Как сообщалось ранее, 16 марта Сенат США принял резолюцию, которой признал путина военным преступником.

17 марта президент США Джо Байден назвал путина "кровавым диктатором и чистейшим головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины".

Теги:
#Украина #США #Россия
В 5 утра 24 февраля россия начала широкомасштабное нападение на Украину
Украина
Месяц российско-украинской войны: главные выводы и прогнозы
Дата публикации
Дата публикации
Категория
В 5 утра 24 февраля россия начала широкомасштабное нападение на Украину
Месяц российско-украинской войны: главные выводы и прогнозы
Дата публикации
Категория
Пожарные не могут добраться к месту происшествия из-за непрекращающихся обстрелов
В Тростянце вторые сутки не могут потушить масштабный пожар: подробности
Дата публикации
Категория
NLAW
Британия даст ВСУ больше противотанкового и фугасного вооружения: детали
Дата публикации
Категория
Китайские компании уже вычеркнули россию из своих планов: подробности
Китайские компании уже вычеркнули россию из своих планов: подробности
Дата публикации
Категория
Прошел один месяц с начала вторжения в Украину
Война — день 29: уже прошел месяц с начала провального нападения россии на Украину