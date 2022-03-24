Военные преступления войск путина в Украине официально признали в США

Россиянам вспомнили обстрелы мирных городов и уничтожение школ и больниц

В США признали, что россия после начала вторжения в Украину совершает военные преступления в нашей стране.

Как сообщает CNN, об этом идет речь в официальном заявлении главы Госдепа США Энтони Блинкена.

"Сегодня я могу объявить, что на основании имеющейся информации правительство США считает, что российские военнослужащие совершили военные преступления в Украине", — сказал он, добавив, что такие выводы были сделаны после тщательного анализа информации, полученной из государственных источников и от разведки.

В частности он сообщил, что россияне неизбирательно обстреливали мирные города, а также намеренно обстреливали объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, жилые дома и больницы. Отдельно он указал на факты обстрелов роддома и театра в Мариуполе.

Посол США по особым поручениям в области глобального уголовного правосудия Бет Ван Шаак добавила, что Вашингтон будет документировать факты совершения преступлений российскими военными, но в конечном итоге меру наказания будет определять суд.

Вместе с тем она не стала прямо отвечать несет ли ответственность кровавый диктатор владимир путин за действия своих войск.

"Существуют доктрины в соответствии с международным правом и внутригосударственным правом, которые способны дотянуться до всей цепочки командования", — сказала Ван Шаак.

Она также добавила, что США продолжат отслеживать все факты совершения военных преступлений и делиться информацией с союзниками и профильными институтами по мере необходимости, а также будет оказана поддержка Департаменту по военным преступлениям Генпрокуратуры Украины.

Как сообщалось ранее, 16 марта Сенат США принял резолюцию, которой признал путина военным преступником.

17 марта президент США Джо Байден назвал путина "кровавым диктатором и чистейшим головорезом, ведущим аморальную войну против народа Украины".