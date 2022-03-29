В США решили ускорить производство ракет для Украины: подробности

Америка и другие члены НАТО уже отправили в Украину около 17 тысяч противотанковых ракет и 2 тысячи "зениток"

В Министерстве обороны США заявили, что планируют ускорить производство зенитных ракет Stinger и противотанковых ракет Javelin, чтобы пополнить украинские запасы.

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Соответствующая информация была обнародована изданием CNN, ссылающимся на источники из оборонного ведомства.

Как известно, Украина недавно предоставила список с перечнем пожеланий в военной помощи, в котором попросила у США о ежедневном получении 500 противотанковых ракет Javelin и 500 зенитных ракет Stinger.

В целом, по 7 марта 2022 года, Америка совместно с другими членами Альянса успели отправить в Украину уже около 17 тысяч противотанковых ракет и две тысячи зенитных ракет. После этого Украина получила очередные партии помощи в виде боевого вооружения, однако окончательное их количество пока не разглашается.

Также стоит напомнить, что 16 марта США сообщили передачу украинскому государству, страдающему военной агрессией россии, пакету денежной помощи на сумму 800 миллионов долларов. Кроме этого в пакет входили и 800 дополнительных "Стингеров" и 2 тысячи "Джавелинов".

Издание также отмечает, что производственная линия "Stinger" была перезапущена для выполнения заказа на продажу за рубежом. Рассматриваются варианты роста производственных мощностей и сокращения сроков производства.

"Имеем возможность удовлетворить растущий спрос в ближайшем будущем ", — заявили в компании-производителе "Джавелинов".

Ранее "Телеграф" сообщал, что несколькими днями раньше Украина попросила у США гораздо больше "Джавелинов", обновив свой список желаемой дополнительной военной помощи от правительства Америки.