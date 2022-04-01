В Пентагоне поняли одну из главных проблем армии россии

О подавленном боевом духе российских солдат уже составляют анекдоты

В Пентагоне опровергают отвод российской армии из окрестностей города Киева, ведь за последние сутки никаких массовых движений там замечено не было. Что касается передислокации войск противника, то это больше похоже на осознание руководящего состава, что их попытка взять столицу потерпела поражения, а боевой дух солдат находится на крайне низком уровне. Несмотря на это, иностранные эксперты убеждены, что Киев по-прежнему находится в опасности.

Последние новости о войне читайте в нашем Telegram

Указанную информацию обнародовал один из высокопоставленных представителей Пентагона, комментируя отвод вооруженных сил россии на север и восток от украинской столицы, пишет портал Golos Ameriki.

По его словам, боевой дух российских солдат сейчас находится на крайне низком уровне:

"Мы по-прежнему наблюдаем проблемы сплоченности подразделений, проблемы с командованием и управлением и проблемы с грамотным руководством", — сообщил американский военный представитель.

В Пентагоне также добавляют, что уже слышали даже анекдоты по поводу плохих показателей российских солдат на поле боя и об их подавленном состоянии, однако пока что это все на уровне слухов. На данный момент уверенно заявлять о том, что такая ситуация наблюдается лишь в отдельных частях или это более общие тенденции, нельзя.

Американский представитель отмечает, что все эти шутки являются лишь подтверждением нескольких основных проблем вооруженных сил россии:

"Это армия, в которой нет унтер-офицерского корпуса, как на Западе, поэтому в ней нет эффективного командования небольшими подразделениями и вы не увидите даже какой-либо инициативы на низовом уровне... " — сказал военный специалист.

Ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на то, что по итогам очередного раунда переговоров россия декларировала уход войск с киевского и черниговского направлений, москва и дальше не собирается отказываться от попыток захватить столицу. Именно об этом свидетельствуют и данные разведки Вооруженных сил Украины, убежденные, что российские войска частично отступили лишь для того, чтобы "позализировать раны", провести ротацию и затем снова атаковать Киев.