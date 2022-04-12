Укр

США сделали новое заявление, которое расстроит путина

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
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Автор
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Кровавый диктатор путин Новость обновлена 12 апреля 2022, 13:10
Кровавый диктатор путин

Международный суд будет рассматривать дело о военной агрессии россии на украинских землях

После совершенных россиянами убийств мирных украинцев в Киевской области, к которым непосредственно причастен президент российской федерации, уже 42 страны официально хотят признать кровавого диктатора владимира путина военным преступником.

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Указанную информацию на своей странице в Твиттере во вторник, 12 апреля, обнародовало посольство США в Украине.

"Официальные лица Украины отмечают, что 42 страны уже обратились в Международный суд в Гааге по поводу российских военных преступлений. Без сомнения, вопрос совершения широкомасштабных военных преступлений и зверств в Украине напрямую касается российского президента", — отмечается в тексте публикации.

Стоит напомнить, что несколькими днями раньше, когда бесчеловечные поступки российских солдат в населенных пунктах Киевской области получили огласку, президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден публично обидел российского лидера путина, назвав его военным преступником.

Также "Телеграф" сообщал, что ранее Америка официально выступила с осуждением президента россии и принято важное и судьбоносное решение о признании пути военным преступником.

Теги:
#США #Россия #Путин #Гаага #Военное преступление
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