Укр

"Выиграть любой ценой": правнучка Хрущева оценила риск ядерного удара россии по Украине

Автор
Галина Михайлова Галина Михайлова
Дата публикации
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Автор
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Ядерное оружие рф Новость обновлена 17 апреля 2022, 07:32
Ядерное оружие рф

Тактическое ядерное оружие менее мощное, чем стратегическое, но не менее опасное

Правнучка советского первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Нина Хрущева считает, что российский президент владимир путин может пойти на все, чтобы объявить о своей победе в войне против Украины, даже прибегнув к ядерному вооружению.

Женщина живет в США и является специалистом по международным отношениям, в частности — по россии. Как отметила она в комментарии ВВС, россия может быть готова к применению тактического ядерного оружия, как одного из вариантов.

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Хрущева считает, что путин хочет выиграть войну: "планирует выиграть любой ценой". Напомним, риск применения россией ядерного оружия активно обсуждается в последнее время — в ЦРУ США предупредили о том, что хоть конкретных разработок планов еще не отмечено, отбрасывать такой риск не стоит.

Украинский президент Владимир Зеленский также призвал оценивать угрозу от россии в сфере применения ядерного и химического оружия.

При этом, как писал "Телеграф", в МВД считают маловероятным применение россией ядерного вооружения, ведь это приведет к потере нею последних союзников на международной арене.

Справка. Тактическое ядерное оружие менее мощное, чем стратегическое. К нему относятся не только авиабомбы и ракеты, но и артиллерийские снаряды и мины с ядерным зарядом. Мощность взрыва обычно не превышает нескольких килотонн.

Теги:
#Ядерное оружие #Нина Хрущева #Ядерное вооружение
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