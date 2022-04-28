Байден анонсировал удар по российским олигархам – активы продадут, а деньги направят Украине

Активы связанных с Путиным бизнесменов будут отбираться в пользу украинцев

Президент США Джо Байден в четверг, 28 апреля, выступил с обращением по поводу войны в Украине. Одним из вопросов, о которых говорил американский лидер, было погашение причиненного россиянами ущерба, за счет активов российских олигархов.

"Я направляю целый пакет, направленный на противодействие российским олигархам, чтобы отобрать их роскошные дома, все, что принадлежит путинской клептократии. Будут созданы новые механизмы и процедуры, мы сделаем все, чтобы средства от продажи их активов направлялись на ликвидацию последствий агрессии", — заявил президент США.

Отметим, что также Байден пообещал направить Украине больше помощи, в том числе вооружения и финансов для борьбы с россией и преодоления последствий войны.

Стоит отметить, что украинские и международные журналисты, а также европейские власти с началом войны начали поиск недвижимости и других активов российских олигархов. До заявления Байдена перспективы их продажи с целью направления средств на возмещение ущерба Украины были туманны. К слову, на данный момент правовой механизм таких решений не до конца понятен, но тот факт, что об этом говорит президент США, выглядит оптимистичным для украинцев.

На данный момент посчитать точную сумму ущерба невозможно, ведь активные боевые действия еще идут. По некоторым оценкам, речь может идти о триллионе долларов, если учесть недополученную выгоду, утраченную вследствие боевых действий. Впрочем, ранее юристы отмечали, что западные санкции чаще помогают заморозить активы, но не конфисковать их.