Нуланд объяснила, в чем проблема с передачей Украине знаменитых ЗРК Patriot

Заместительница госсекретаря США рассказала, почему поставка зенитно-ракетных комплексов сейчас не имеет смысла

Чтобы натренироваться на зенитно-ракетных комплексах Patriot, нужно полгода, а это не самое эффективное для войны, которая должна быть выиграна сейчас.

Об этом сказала заместительница госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью "РБК-Украина".

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"Гораздо лучше помочь отремонтировать противовоздушную оборону, которая у вас (украинцев — ред.) уже есть, и получить больше средств противовоздушной обороны, которые украинские военные уже умеют использовать", — отметила Нуланд.

Заместительница госсекретаря США также рассказала, что они начинают тренировать украинцев, которые могут добраться до Германии – поляки делают то же самое, и некоторые из балтийских стран, и Великобритании – на новых системах вооружения, натовского стандарта.

"Теперь мы можем обучать украинцев на гаубицах натовских стандартов, что можно сделать за считанные дни. Так что в этом контексте это эффективнее", — подчеркнула Нуланд.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot

ЗРК Patriot — это средство ПВО, которое изготавливает компания Raytheon в США. Основное предназначение — перехват тактических баллистических и крылатых ракет. Радиус поражения баллистической цели — до 15 км на максимальной высоте до 20 км. Вероятность поражения самолета составляет — 0,8-0,9, тактической ракеты — 0,6-0,8.

Зенитно-ракетный комплекс Patriot

Напомним, что США проголосовали за ленд-лиз для Украины – этот документ значительно упростит процедуру поставки оружия для украинских защитников. Кроме того, американский президент Джо Байден заявил о новом пакете помощи Украине на фантастическую сумму и пообещал плохие новости россиянам.