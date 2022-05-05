Отказались ли россияне от планов на Харьков? В Пентагоне дали ответ

В Пентагоне заявили, что агрессор не отказался от планов захватить Харьков

россия до сих пор не отказывается от надежд захватить украинский Харьков, даже несмотря на то, что украинские защитники отбросили оккупационные войска в десятках километров от города.

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Об этом в четверг, 5 мая, во время очередного пресс-брифинга заявил спикер Пентагона Джон Кирби. По его словам, бойцы Вооруженных сил Украины держат надежную оборону, однако россияне по-прежнему хотят захватить Харьков.

"Они (россия — ред. редакцией) тоже не оставили Харьков в покое. Если вы просто посмотрите на карту, вы увидите, что это большой промышленный город, и он находится прямо на северо-западном крае того, что мы считаем территорией Донбасса. Похоже, что у россиян все еще есть планы на Харьков, но пока они не добились успеха", — прокомментировал ситуацию вокруг первой столицы Украины Кирби.

Ранее "Телеграф" сообщал, что советник главы ОПУ Алексей Арестович сообщил, что россия готовится к третьему этапу наступления на Украину и дал прогноз, когда все же оккупационные власти примут решение прекратить нападения на украинские земли.