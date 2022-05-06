В США сказали, достаточно ли у них оружия и боеприпасов для помощи Украине

Западное вооружение идет в Украину ежедневно, а его запасы "неисчерпаемы"

На фоне просьбы Украины к США о поставках новых видов вооружений для отражения российского вторжения, а также слухов о якобы недостаточном количестве запасов вооружений уже в самих Штатах в американском Госдепе сделали обнадеживающее заявление.

Так пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США располагают "неисчерпаемыми" возможностями для поставок оружия на Украину.

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Более того, добавил американский дипломат, возможности США позволяют обеспечить также поддержку и безопасность Швеции и Финляндии на время переходного процесса при их вступлении в НАТО.

Не менее оптимистично для Украины высказался и представитель Пентагона Джон Кирби.

Он отметил, что США не видят каких-либо помех для поставок в Украину зарубежного вооружения.

"Припасы, вооружение и материалы продолжают поставляться каждый день, включая сегодняшний. Мы не видим признаков того, что этот поток затруднен", — сказал он.

Как сообщалось, в Конгрессе США 28 апреля был принят закон о ленд-лизе, что позволит передавать или предоставлять в аренду Украине военное оборудование и технику по упрощенной процедуре.

"Телеграф" ранее писал о том, как это работает и сможет ли повлиять на исход войны Украины против россии.