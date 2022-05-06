В Пентагоне не подтвердили информацию СМИ об истории с крейсером "Москва"
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Есть четкие ограничения на информацию разведки, которую США передают Киеву
Американская разведка не передавала украинским военнослужащим информацию с координатами российского крейсера "Москва", который впоследствии подвергся атаке.
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Об этом в пятницу, 6 мая, заявил официальный представитель пентагона Джон Кирби, — пишет издание "The New York Times".
"Украинцы имеют собственные разведывательные возможности, позволяющие отслеживать и брать на прицел российские корабли, что они и сделали в этом случае", — рассказал спикер.
Напомним, ранее СМИ начали распространять информацию о том, что Соединенные Штаты Америки якобы предоставили Украине определенную информацию, которая в дальнейшем дала украинским военным возможность атаковать российский крейсер "Москва".
Согласно обнародованным сведениям, Киев получил от американцев конфиденциальную разведывательную информацию о месте нахождения российского крейсера. Кроме того, в сообщении говорилось о том, что точного ответа, примет ли Украина решение о нанесении удара по "Москве" нет, ведь "Белый дом к принятию подобных решений никакого отношения не имеет".
"Мы не предоставляем разведданные о местонахождении высокопоставленных военачальников на поле боя и не участвуем в принятии решений по выбору целей ударов украинских вооруженных сил", — подытожил Кирби.
Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине приняли решение не поднимать со дна затопленный российский крейсер "Москва", чтобы в дальнейшем он стал туристической изюминкой для дайверов.
Тем временем в россии подвели итоги по количеству погибших, в результате пожара, на подбитом корабле рф. Обнародованная цифра может удивить.
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