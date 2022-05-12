США не будут передавать Украине часть разведданных: названы две категории

Информация может обострить отношения москвы и Вашингтона

После сообщений о помощи разведданными США для ликвидации российски генералов в Украине, в США обновили политику предоставления нашей стране информации.

Об этом пишет The Washington Post. В тексте отмечается, что США не находятся в состоянии войны с россией и данные предназначены для защиты Украины от вторжения. Использование их в других целях потенциально способно привести к конфликту с россией.

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Американские специалисты разработали руководство по обмену сведениями, которое должно помочь избежать обострения. Ограничения коснулись двух видов информации:

нельзя предоставлять данные, которые могут помогать Украине ликвидировать высшее российское руководство, включая высокопоставленных офицеров и министров. Среди них — глава российского Генштаба валерий герасимов и глава Минобороны рф сергей шойгу. Хоть запрет не распространяется на военных офицеров на поле боя, в оборонном ведомстве США журналистам рассказали, что в правительстве США решили не раскрывать Украине, где находятся генералы рф.

второй запрет касается целей за пределами Украины — не разрешено передавать информацию, которая поможет атаковать. Правило нужно, чтобы Америка не стала стороной атак Украины на территории россии. Из-за подобных опасений администрация США остановила планы по предоставлению истребителей, поставленных Польшей.

Ранее "Телеграф" писал, что в США подписали ленд-лиз для Украины. Ранее обещанные американским Минобороны гаубицы уже почти все поставлены в Украину.